ru ua
Сб, 04 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Батарейна альтернатива RAV4: перший електромобіль Toyota дебютував у Європі

Новость на русском →
Субота 04 грудня 2021 13:45
Батарейна альтернатива RAV4: перший електромобіль Toyota дебютував у Європі Електрокроссовер Toyota bZ4X (Фото: Toyota)
Автор: Олександр Мороз

У бельгійській столиці Брюсселі пройшла європейська прем'єра нової Toyota bZ4X. Це перша модель нового суббренда Toyota bZ - Beyond Zero.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Toyota.

Батарейна альтернатива RAV4: перший електромобіль Toyota дебютував у Європі

Toyota bZ4X - це просторий і комфортабельний позашляховик з новою системою повного приводу, яка забезпечує кращу в своєму класі керованість і продуктивність на бездоріжжі, з окремими електродвигунами для кожної осі. І це перша модель, розроблена на базі нової електромобільної платформи.

Батарейна альтернатива RAV4: перший електромобіль Toyota дебютував у Європі

У конструкції використані аеродинамічні елементи, що керують потоком повітря над і під автомобілем і збільшують запас ходу. До них відносяться отвори в кутах переднього бампера, захист днища, обидва спойлера і задній дифузор.

Батарейна альтернатива RAV4: перший електромобіль Toyota дебютував у Європі

Довга колісна база робить п'ятимісний салон комфортним для пасажирів, а низько посаджена панель приладів з семидюймовим дисплеєм і екран мультимедійної системи діагоналлю 12 дюймів розташовані прямо по лінії погляду водія над рульовим колесом. Об'єм багажного відділення становить до 452 л при піднятих спинках задніх сидінь.

Передньопривідна версія кросовера оснащена електродвигуном, що розвиває 204 к. с. і 265 Нм крутного моменту. До першої "сотні" машина вистрілює за 8,4 секунди. Повнопривідний варіант 218-сильний варіант проробляє ту ж операцію за 7,7 секунди. Пропонується і функція "однопедального" управління з посиленням рекуперації енергії гальмування, що дозволяє водієві прискорювати і сповільнювати автомобіль, використовуючи тільки педаль газу.

Батарейна альтернатива RAV4: перший електромобіль Toyota дебютував у Європі

Батарея високої щільності ємністю 71,4 кВтг забезпечить більше 450 км запасу ходу на одній зарядці по випробувальному циклу WLTP. За допомогою станції швидкої зарядки потужністю 150 кВт 80% заряду акумуляторів можна заповнити приблизно за 30 хвилин.

У Toyota стверджують, що тягова батарея збереже 70% свого ємності навіть після 10 років експлуатації або одного мільйона кілометрів пробігу, за умови, що клієнт буде проходити щорічне то в авторизованій СТО японської марки.

Батарейна альтернатива RAV4: перший електромобіль Toyota дебютував у Європі

Кросовер оснащений комплексом Toyota T-Mate, що об'єднує системи активної безпеки і допомоги водієві. Завдяки модернізованим камерам і радарам дальність виявлення і здатність автомобіля розпізнавати небезпеки і перешкоди покращилися.

Старт продажів електрокроссовера Toyota bZ4X запланований на середину 2022 року. Ціни і комплектації поки не називаються. Це перша з семи моделей під електричним суббредом bZ, які японська марка планує випустити в найближчі три роки.

Нагадаємо, що у компанії Toyota розповіли про особливості європейської версії кросовера Corolla Cross і його відмінності від глобальної моделі. В Україні Toyota Corolla Cross з'явиться восени наступного року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Toyota Motor Corp
Точки зору
Марина Китіна
Електромобілів більше – зарядок менше: що відбувається в Україні із зарядною інфраструктурою
Марина Китіна
експерт транспортних інновацій
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору