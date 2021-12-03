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З гібридною установкою 5-го покоління: Toyota продаватиме в Україні ще один кросовер

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П'ятниця 03 грудня 2021 12:40
З гібридною установкою 5-го покоління: Toyota продаватиме в Україні ще один кросовер Кросовер Toyota Corolla Cross для Європи (Фото: Toyota)
Автор: Олександр Мороз

У компанії Toyota розповіли про особливості європейської версії кросовера Corolla Cross і його відмінності від глобальної моделі. В Україні Toyota Corolla Cross з'явиться восени наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Toyota.

Новий кросовер доповнює не тільки сімейство Corolla (хетчбек, універсал і седан), але також розширює SUV-лінійку марки.

З гібридною установкою 5-го покоління: Toyota продаватиме в Україні ще один кросовер

Зовні європейський варіант паркетника відрізняється від глобальної моделі діодної оптикою - як у топової комплектації SUV для Японії. Габарити складають 4460х1825х1620 мм при довжині колісної бази 2,64 метра. Тобто, у європейській позашляхової лінійці марки новинка розташовується між Toyota C-HR і RAV4.

З гібридною установкою 5-го покоління: Toyota продаватиме в Україні ще один кросовер

Головна відмінність в салоні-найбільша в сегменті Цифрова приборка діагоналлю 12,3 дюйма і вдосконалена інформаційно-розважальна система з новим більш швидким процесором і тачскріном на 10,5 дюйма. У версіях для інших регіонів розміри дисплеїв скромніше.

З гібридною установкою 5-го покоління: Toyota продаватиме в Україні ще один кросовер

Нарешті, Європейська Corolla Cross оснащена системою T-Mate, яка об'єднує пакет безпеки Toyota Safety Sense останнього покоління з іншими системами активного водіння і допомоги водієві.

З гібридною установкою 5-го покоління: Toyota продаватиме в Україні ще один кросовер

Європейська версія кросовера-перший автомобіль марки, оснащений повністю гібридною силовою установкою 5-го покоління. До її складу входять дволітровий бензиновий "атмосферник" сімейства Dynamic Force, електромотор і електромеханічний Варіатор, сумарно видають 197 к. с.

Модель пропонується з переднім (FWD) або інтелектуальним повним приводів (AWD-i) і в обох варіантах прискорюється до сотні за 8,1 секунди. Завдяки вдосконаленим літій-іонним акумуляторам, батарея стала більш ємною і на 40% легше, ніж раніше.

З гібридною установкою 5-го покоління: Toyota продаватиме в Україні ще один кросовер

Поставки кросоверів Toyota Corolla Cross дилерам марки почнуться восени 2022 року, в залежності від ринків. За попередньою інформацією, в Україні модель очікується у вересні.

Нагадаємо, що Toyota не поспішає переходити на нові типи акумуляторних батарей і продовжує використовувати нікель-металогідридні АКБ. Вперше вони з'явилися ще на седані Prius першого покоління в кінці 1990-х років.

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