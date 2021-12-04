Батарейная альтернатива RAV4: первый электромобиль Toyota дебютировал в Европе

В бельгийской столице Брюсселе прошла европейская премьера новой Toyota bZ4X. Это первая модель нового суббренда Toyota bZ - Beyond Zero.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Toyota.

Toyota bZ4X - это просторный и комфортабельный внедорожник с новой системой полного привода, которая обеспечивает лучшую в своем классе управляемость и производительность на бездорожье, с отдельными электродвигателями для каждой оси. И это первая модель, разработанная на базе новой электромобильной платформы.

В конструкции использованы аэродинамические элементы, управляющие потоком воздуха над и под автомобилем и увеличивающие запас хода. К ним относятся отверстия в углах переднего бампера, защита днища, оба спойлера и задний диффузор.

Длинная колесная база делает пятиместный салон комфортным для пассажиров, а низко посаженная панель приборов с семидюймовым дисплеем и экран мультимедийной системы диагональю 12 дюймов расположены прямо по линии взгляда водителя над рулевым колесом. Объем багажного отделения составляет до 452 л при поднятых спинках задних сидений.

Переднеприводная версия кроссовера оснащена электродвигателем, развивающим 204 л.с. и 265 Нм крутящего момента. До первой "сотни" машина выстреливает за 8,4 секунды. Полноприводный вариант 218-сильный вариант проделывает ту же операцию за 7,7 секунды. Предлагается и функция "однопедального" управления с усилением рекуперации энергии торможения, что позволяет водителю ускорять и замедлять автомобиль, используя только педаль газа.

Батарея высокой плотности емкостью 71,4 кВтч обеспечит более 450 км запаса хода на одной зарядке по испытательному циклу WLTP. С помощью станции быстрой зарядки мощностью 150 кВт 80% заряда аккумуляторов можно восполнить примерно за 30 минут.

В Toyota утверждают, что тяговая батарея сохранит 70% свое емкости даже после 10 лет эксплуатации или одного миллиона километров пробега, при условии, что клиент будет проходить ежегодное ТО в авторизованной СТО японской марки.

Кроссовер оснащен комплексом Toyota T-Mate, объединяющим системы активной безопасности и помощи водителю. Благодаря модернизированным камерам и радарам дальность обнаружения и способность автомобиля распознавать опасности и препятствия улучшились.

Старт продаж электрокроссовера Toyota bZ4X запланирован на середину 2022 года. Цены и комплектации пока не называются. Это первая из семи моделей под электрическим суббредом bZ, которые японская марка планирует выпустить в ближайшие три года.

Напомним, что в компании Toyota рассказали об особенностях европейской версии кроссовера Corolla Cross и его отличиях от глобальной модели. В Украине Toyota Corolla Cross появится осенью следующего года.