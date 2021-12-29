Google залучив китайців із Geely для створення безпілотників

Новий електромобільний бренд Zeekr, що належить Geely Holding Group, і Waymo, підрозділ Google зі створення безпілотників, розробили автономне робо-таксі для американського ринку.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на InsideEVs.

На плечі Zeekr ляже проектування і "залізо", а Waymo оснастить шатли фірмовим автопілотом Waymo Driver. В основу електрокара, який поки не має назви, ляже платформа SEA (Sustainable Experience Architecture), яка розроблялася чотири роки та обійшлася Geely 2,5 мільярда доларів.

Цю "відкриту архітектуру" зможуть використовувати не тільки бренди Geely Holding Group, але і сторонні виробники. Батареї американо-китайської новинки розраховані на загальний пробіг у два мільйони кілометрів, заявлений запас ходу на одній зарядці становить 700 км, правда, за застарілим циклом NEDC.

Безпiлотна система Waymo Driver вже використовується в працюючих на території США в сервісі таксі Waymo One автомобілях Chrysler Pacifica. У неї входять панорамний лідар на даху, від 19 до 29 камер, вдосконалена навігація і потужна обчислювальна платформа зі штучним інтелектом. У компанії стверджують, що її безпілотники вже проїхали мільйони миль по американських дорогах. Правда, чомусь у виключно тестовому режимі - під наглядом людей-водіїв.

Для повноцінного комерційного запуску безпілотних роботаксі повинні бути вирішені законодавчі питання і отримано схвалення влади. Тому, Google і Geely важко назвати навіть приблизну дату реалізації цього масштабного проекту.

Нагадаємо, що компанія Google звинуватила Uber в крадіжці технології для безпілотних автомобілів. У крадіжці технології звинуватили співробітника, який раніше працював над проектом самокерованих автомобілів в Google.