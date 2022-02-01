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Volkswagen вперше в світі повністю перевів автомобільний завод на випуск електрокарів

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Вівторок 01 лютого 2022 16:50
Volkswagen вперше в світі повністю перевів автомобільний завод на випуск електрокарів Збірка електромобіля Volkswagen ID.5 у Цвіккау (Фото: volkswagen-newsroom.com)
Автор: Вадим Добровольский

Автомобільний завод Volkswagen в Цвіккау повністю перейшов не випуск електромобілів. Як заявляють у компанії, це перший такий випадок у світі.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на прес-службу Volkswagen.

Автомобільне підприємство концерну Volkswagen в місті Цвіккау в Східній Німеччині припиняє виробництво автомобілів з ДВС. Замість цього завод повністю перейшов на випуск електромобілів.

У компанії відзначають, що раніше ніхто з виробників такого не робив. Зазвичай електромобілі запускалися на побудованих з нуля заводах, заточених саме під це.

У перепрофілювання заводу під випуск електромобілів концерн вклав 1,2 млрд євро, почавши реструктуризацію у 2018 році. Як відзначають в Volkswagen, при модернізації підприємства використані найсучасніші технології Industry 4.0. Заявлена потужність - 300 тисяч машин на рік.

Тепер у Цвіккау випускаються шість електромобілів різних брендів, що входять в VW. Це Audi Q4 e-tron і Q4 e-tron Sportback, Cupra Born, а також лінійка електричних VW - ID.3, ID.4 та ID.5. У компанії відзначають, що завод став найефективнішим в Європі підприємством з виробництва електромобілів. Воно здатне випускати до 300 тисяч машин на рік.

Завод у Цвіккау існує з 1957 року і в той час випускав седани Трабант, що згодом стали легендарними. Після возз'єднання ФРН і НДР завод був куплений Фольксвагеном, який налагодив там випуск автомобілів своїх брендів.

Нагадаємо, стало відомо, скільки електромобілів українці придбали в січні 2022 року.

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