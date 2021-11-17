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Електрика не для всіх: BMW продовжить випускати авто з ДВС для "бідних" країн

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Середа 17 листопада 2021 15:21
Електрика не для всіх: BMW продовжить випускати авто з ДВС для "бідних" країн Електричний кросовер BMW iX (Фото: BMW)
Автор: Олександр Мороз

Компанія BMW не готова відмовитися від випуску автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Тому що не вірить, що всі країни внесуть свій внесок і створять необхідну зарядну інфраструктуру для електромобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Dezeen.

Минулого тижня баварський автовиробник відмовився підписати багатосторонню угоду ООН про повну заборону продажів автомобілів з ДВС і перехід на електромобілі до 2040 року.

Керівник підрозділу BMW зі стратегії сталого розвитку Томас Беккер сказав, що автовиробник не може визначити, коли він припинить виробництво автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння, оскільки необхідно встановити обов'язкові орієнтири для "бідніших країн".

Електрика не для всіх: BMW продовжить випускати авто з ДВС для &quot;бідних&quot; країн

"Робота з розширення зарядної інфраструктури ведеться в Нідерландах і Норвегії, тому ми будемо продавати тут тільки електромобілі. Але сьогодні немає впевненості, що Італія зробить свою роботу належним чином", - зазначив топ-менеджер.

У Норвегії та Нідерландах на 1000 автомобілів припадає від семи до дев'яти громадських зарядних станцій, в той час як в Італії - всього 0,4. За словами Беккера, це пов'язано з відсутністю "політичної волі" з боку місцевих і національних урядів.

"Ці хлопці просто чекають, поки хто-небудь завалить їх грошима, щоб виконати свою роботу", - прокоментував Беккер. У числі країн, недостатньо розвиваючих зарядну інфраструктуру, він також назвав Румунію і Чехію.

Електрика не для всіх: BMW продовжить випускати авто з ДВС для &quot;бідних&quot; країн

Електромобіль BMW i4

BMW очікує, що кожен другий автомобіль, який компанія продасть у 2030 році, буде повністю електричним. Однак, прискорений перехід бренду на електрокари без необхідної інфраструктури підштовхне клієнтів до покупки старих автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.

"Ніхто не заборонить в Європі існуючі автомобілі, середній вік яких становить 11 років", – підсумував топ-менеджер BMW і заявив, що компанія на цей час не готова відмовитися від випуску автомобілів, що працюють на викопному паливі.

Нагадаємо, що BMW оголосила про розширення співпраці з молочними фермами в рамках свого проекту з відновлюваних джерел енергії. Автовиробник спільно з California Bioenergy (CalBio) буде видобувати електроенергію, яка буде використовуватися для живлення електромобілів.

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