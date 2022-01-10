Volkswagen Passat йде на пенсію: відомо, хто його замінить

Продажі седанів падають майже на всіх європейських ринках. Не оминула ця доля і седан Volkswagen Passat. Зважаючи на низький попит німецький автовиробник припинив випуск восьмого покоління седана в перших числах січня.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autocar.

Цікаво, що випуск універсалу триватиме ще деякий час. Мається на увазі, що чотиридверне купе Arteon зможе тимчасово заповнити простір, що утворився в модельній лінійці.

Але ховати легендарне ім'я поки рано. Джерела в компанії повідомляють, що Passat нового покоління з'явиться в Європі у 2023 році. Новинку побудують на знайомій платформі MQB. Також в цьому класі в найближчі роки варто чекати появи й електричного седана.

Що стосується типів кузова нового Volkswagen Passat, то точно варто чекати появу універсала. На цей тип кузова в останні роки припадає близько двох третин європейських продажів моделі. Перспективний седан дев'ятого покоління може замінити собою відразу дві моделі – власне Passat і Arteon.

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