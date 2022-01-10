Життя без ДВЗ: у 2022 році всі мінівени Citroen, Peugeot і Opel перейдуть в Європі на електротягу

З цього року бренди Stellantis Peugeot, Citroen і Opel будуть продавати в Європі виключно батарейні версії своїх компактних і середньорозмірних мінівенів, відмовившись від бензинових і дизельних варіантів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на InsideEVs.

Рішення концерну торкнулося "каблучкiв" Citroen Berlingo, Opel Combo Life, Peugeot Rifter і мікроавтобусiв Citroen Jumpy/SpaceTourer, Opel Vivaro/Zafira Life, Peugeot Expert/Traveller.

Відтепер всі вони продаються в Європі тільки в електричних версіях з приставкою "е" в назві. Так, наприклад, пасажирський Citroen e-Berlingo буде запропонований тільки зі 136-сильним електромотором і батареєю ємністю 50 кВт∙год, повного заряду якої вистачить на 280 км пробігу по циклу WLTP.

Відмова на європейському ринку від версій з ДВС є черговим кроком до повної електрифікації модельного ряду, але на даному етапі призведе до падіння продажів через різке збільшення ціни. Але саме Stellantis у 2020 році став лідером в Європейському сегменті легких комерційних автомобілів (LCV), а Citroen Berlingo виявився найбільш продаваним в сегменті "каблучком".

Знайшлися, втім, і лазівки. Корпоративні клієнти можуть як і раніше замовляти автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння. Як і приватні покупці в більшості країн за межами ЄС і Великобританії, включаючи Швейцарію і Балкани.

Ніхто не може перешкодити французу зганяти в Грецію і придбати там за свої кровні євро жаданий Citroen Berlingo з півторалітровим дизелем потужністю 102 кінські сили, або Jumpy зі 180-сильним мотором на важкому паливі об'ємом у два літри. І поїхати на ньому обкурювати рідні простори.

Нагадаємо, що входить в концерн Stellantis французька марка Peugeot не продаватиме автомобілі з ДВС в Європі після 2030 року. Правда, продовжить випускати їх для інших ринків.