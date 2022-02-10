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Половина АЗС продають бензин без прибутку: що відбувається на ринку нафтопродуктів в Україні

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Четвер 10 лютого 2022 15:29
Половина АЗС продають бензин без прибутку: що відбувається на ринку нафтопродуктів в Україні Заправка автомобіля (Фото: avtosota.com)
Автор: Константин Широкун

Націнка автозаправних станцій на бензині та дизельному паливі у 2021 році різко знизилася в порівнянні з попередніми роками. В результаті на ринку склалася ситуація, коли деякі АЗС змушені працювати без прибутку.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на консалтингову групу "А-95".

У 2021 році валова націнка на бензині А-95 склала 2,45 грн/л, на дизельному паливі -3,82 грн/л, на зрідженому газі – 1,6 грн/л. У порівнянні з 2020 роком падіння маржі на бензині А-95 і на дизпаливі склало 50% і 33% відповідно. Націнка на зрідженому газі залишилася незмінною.

Половина АЗС продають бензин без прибутку: що відбувається на ринку нафтопродуктів в УкраїніЕксперти групи також провели оцінку прибутковості, розподіливши українські АЗС по чотирьох цінових сегментах: економ ("БРСМ", Мotto, SunOil, Avantage 7 та ін., сумарно близько 55% АЗС в країні), мережа групи "Приват" ("Укрнафта", ANP, "Авіас" – 20%), медіум (SHELL, АМІС, Glusco, UPG, KLO та ін. – 13%), преміум (ОККО, WOG, Socar – 12%).

Найбільше зниження торгових націнок відзначено на бензині в мережах економ-сегмента і групи "Приват" – на 1,59 і 2,27 грн/л.При цьому в економ-мережах чиста маржа на бензині у 2021 році фактично обнулилася. Також нульовою вона залишається вже два роки в цьому сегменті ринку на торгівлі скрапленим газом. Ключовий заробіток автозаправних станцій в Україні формує дизельне паливо, продажі якого зростають найбільш динамічно.

Половина АЗС продають бензин без прибутку: що відбувається на ринку нафтопродуктів в Україні"Безприбуткова торгівля паливом майже половиною станцій - український феномен. Пояснюється вона наявністю на ринку великих обсягів безакцизного фальсифікату бензину, що випускається на нафтобазах, а також схем, при яких продажі на АЗС просто не оформляються належним чином", — заявив Сергій Куюн, директор консалтингової групи "А-95".

Половина АЗС продають бензин без прибутку: що відбувається на ринку нафтопродуктів в УкраїніКлючовим фактором зниження прибутковості АЗС є введення в травні 2021 року державного регулювання цін. Згідно з прогнозами чистий прибуток автозаправних станцій продовжить знижуватися через ріст витрат - заробітних плат, енергетичних й транспортних тарифів.

Нагадаємо, в Україні діє державне регулювання цін на бензин і ДТ. Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 3 лютого.

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