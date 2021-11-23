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З телеведучих в автомеханіки: зірка Top Gear відкрив власну реставраційну майстерню

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Вівторок 23 листопада 2021 12:10
З телеведучих в автомеханіки: зірка Top Gear відкрив власну реставраційну майстерню Фото: майстерня Річарда Хаммонда (youtube.com)
Автор: Константин Широкун

Відомий британський телеведучий Річард Хаммонд вирішив зайнятися новим бізнесом, а саме реставрацією класичних автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Drive Tribe.

Річард Хаммонд випустив спеціальне відео, в якому розповів про свою майстерню, де виконуватимуться реставраційні роботи. Майстерня розрахована на сім автомобілів. На різних постах є все необхідне для металообробки, рихтування, кузовних робіт, а також ремонту вузлів і агрегатів. Для фарбування ретроавто передбачена фарбувальна камера.

З телеведучих в автомеханіки: зірка Top Gear відкрив власну реставраційну майстернюРічард Хаммонд не був би собою, якби не зробив зі свого нового проекту телешоу. Мережа передач "Майстерня Річарда Хаммонда" розповідає про всі етапи підготовки нового бізнесу і про перші машини, взяті в роботу. Але сам власник ретромайстерні заявляє, що бізнес і телешоу не залежать один від одного.

На сьогодні точно не відомо, який профіль у майстерні Річарда Хаммонда буде основним - комплексна реставрація і глобальні кузовні роботи, або регламентне то класичної техніки та невеликі ремонти, в яких старі машини потребують постійно.

Нагадаємо, що Mercedes-Benz запатентував незвичайну технологію гальмування. При екстреному гальмуванні колеса машини будуть моментально спущені електронікою.

Раніше стало відомо, що найбільший американський автоконцерн GM займеться випуском електричних човнів. З цією метою автовиробник придбав 25% акцій компанії Pure Watercraft.

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