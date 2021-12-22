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Самі не впоралися: китайські електромобілі захоплюють Японію

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Середа 22 грудня 2021 08:54
Самі не впоралися: китайські електромобілі захоплюють Японію Фото: Hongqi E-HS9 (nikkei.com)
Автор: Константин Широкун

Китайська група FAW в 2022 році почне продажі своїх електромобілів в Японії. Плани автовиробника досить амбітні-стати ключовим імпортером повнорозмірних кросоверів і позашляховиків на електротязі на японському ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Nikkei.

Японські автовиробники не можуть задовольнити попит на електромобілі на рідному для себе ринку з різних причин. Одні бренди не до кінця вірять в електричне майбутнє, інші – мають у своєму розпорядженні застарілі машини в лінійці, або ж продають тільки одну-дві моделі електромобілів. FAW має намір скористатися цим, як відмінним шансом зайняти вільну нішу.

Першою моделлю, яку він буде продавати в Японії, стане електричний повнорозмірний позашляховик Hongqi E-HS9. Нагадаємо, що цей електромобіль та ще дві моделі Hongqi наступного року будуть продаватися в Україні.

Передбачається, що на японському ринку повнорозмірний електромобіль оцінять в 11 мільйонів ієн (96 700 доларів США). Семимісна машина має запас ходу в 690 км. FAW модифікує електромобіль відповідно до японських дорожніх стандартів і відповідно до особливостей місцевої зарядної інфраструктури.

Самі не впоралися: китайські електромобілі захоплюють Японію

Прибуття автовиробника в Японію ознаменує відкриття його першого місцевого представництва, розташованого на станції JR Namba в місті Осака. До кінця 2022 року в Японії з'явиться близько десятка автосалонів компанії Hongqi.

Раніше ми повідомляли, що Toyota зупинить свої заводи на невизначений термін. Анонсований простий конвеєрів японської автомобільної корпорації пов'язаний з дефіцитом мікрочіпів.

Нагадаємо, що в Україні стартував продаж кросовера Nissan Qashqai нового покоління. Новинка доступна з двома варіантами 1,3-літрового бензинового мотора.

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