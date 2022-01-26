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Все як у людей: Tesla поставила звичайний клаксон на свій революційний штурвал

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Середа 26 січня 2022 12:32
Все як у людей: Tesla поставила звичайний клаксон на свій революційний штурвал Що викликало суперечливу реакцію, кермо-штурвал Tesla (Фото: Tesla)
Автор: Олександр Мороз

Компанія Tesla вирішила відмовитися вiд сенсорного клаксона на своєму суперечливому кермі-штурвалі. Замість нього буде встановлений стандартний звуковий сигнал в центрі керма.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Electrek.

Ідея Ілона Маска полягала в тому, щоб замінити підрульові перемикачі для вибору режимів руху, поворотники і клаксон сенсорними кнопками на кермі. І тепер, схоже, в Tesla вирішили від цієї ідеї відмовитися, принаймні, частково.

Все як у людей: Tesla поставила звичайний клаксон на свій революційний штурвал

Нагадаємо, що кермо типу" метелик " на новій Tesla Model S Plaid викликало суперечливу реакцію в автомобільному співтоваристві. При стандартному передавальному числі 14: 1 таким кермом незручно користуватися на низьких швидкостях.

У відповідь Ілон Маск повідомив, що компанія працює над прогресивним рульовим управлінням, яке не матиме механічного зв'язку з колесами, із змінним передавальним числом.

Все як у людей: Tesla поставила звичайний клаксон на свій революційний штурвал

Нова Tesla Model S з наклейкою, на якій написано "Airbag horn enabled in SW-352573" (Подушка безпеки зі звуковим сигналом).

Поки ж, Tesla тестує нову версію свого "штурвала" зі звичайним звуковим сигналом в центрі колеса, де розташована подушка безпеки. Поряд з покажчиком повороту, це було одним з найбільш затребуваних клієнтами змін.

Нагадаємо, що електромобіль Tesla Моdel X Plaid після оновлення 2022 року за лишився найшвидшим серійним позашляховиком у світі. Тепер же він оновився для 2022 модельного року.

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