ru ua
Сб, 19 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Понад 250 камер: всі в'їзди до Києва знаходяться під постійним контролем

Новость на русском →
Субота 19 лютого 2022 10:31
Понад 250 камер: всі в'їзди до Києва знаходяться під постійним контролем Відеокамера системи моніторингу (Фото: trans.info)
Автор: Константин Широкун

У Києві на 100% облаштували камери на виїздах і в'їздах в місто. Камери покликані забезпечити безпеку на дорогах і контроль за пересуванням автомобілів-порушників.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на сайт КМДА.

"256 штук. Стільки камер встановлено по транспортному периметру міста, і саме це я обіцяв в кінці року. В першу чергу - це наша з вами безпека, що є пріоритетом для мера Києва Віталія Кличка", - написав Петро Оленич, Керівник цифрової трансформації Києва і заступник голови КМДА.

"Ніякого масового виїзду зі столиці не зафіксовано, коливання в межах норми", - написав Петро Оленич. Також чиновник зазначив, що за останні три дні з Києва виїхало 715 000 транспортних засобів. За аналогічний період минулого тижня - 705 000 машин, щодо заїздів ситуація дзеркальна.

Раніше ми писали, що Mercedes перестав продавати свою найпопулярнішу модель. Компанія не встигає виробляти седан через високий попит.

Також повідомлялося, що головну вулицю Києва перекриють. Ремонт Хрещатика триватиме близько шести місяців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
Точки зору
Олег Назаренко
Від перекупів до комісійної торгівлі: як розвиватиметься в Україні ринок вживаних автомобілів
Олег Назаренко
генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів
Марина Китіна
Електромобілів більше – зарядок менше: що відбувається в Україні із зарядною інфраструктурою
Марина Китіна
експерт транспортних інновацій
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору