ru ua
Чт, 11 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Кабріолет Playboy 1948 року, який дав ім'я знаменитому чоловічому журналу, виставлено на продаж

Новость на русском →
Четвер 11 листопада 2021 14:50
Кабріолет Playboy 1948 року, який дав ім'я знаменитому чоловічому журналу, виставлено на продаж Дівчина року журналу Playboy Донна Мішель, 1964 (Фото: rmsothebys.com)
Автор: Олександр Мороз

На аукціоні Sotheby's виставлений на торги рідкісний автомобіль Playboy A48 зразка 1948 року. Ця модель стала одним з перших кабріолетів з жорстким верхом в історії та дала назву легендарному чоловічому журналу.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на аукціонний дім Sotheby's.

Кабріолет Playboy 1948 року, який дав ім'я знаменитому чоловічому журналу, виставлено на продаж

До наших днів дожило менше півсотні екземплярів цієї унікальної моделі. А ще існує думка, що саме цьому кабріолету зобов'язаний своєю назвою культовий журнал для чоловіків.

Кабріолет Playboy 1948 року, який дав ім'я знаменитому чоловічому журналу, виставлено на продаж

І справді, автомобільна компанія Playboy була заснована за шість років до виходу першого номера знаменитого журналу. Вона була дітищем дилера Packard Лу Хорвіца, який вважав, що післявоєнна Америка потребує невеликого і доступного автомобіля.

Кабріолет Playboy 1948 року, який дав ім'я знаменитому чоловічому журналу, виставлено на продаж

Першою і єдиною серійною моделлю компанії стала машина з індексом A48, представлена восени 1946 року. Крім усього іншого, цей автомобіль був одним з перших кабріолетів в історії зі знімним жорстким дахом.

Кабріолет Playboy 1948 року, який дав ім'я знаменитому чоловічому журналу, виставлено на продаж

На відміну від дівчат з журналу Playboy, A48 не блищав особливою красою, але був дешевим: його ціна починалася з 985 доларів, що приблизно еквівалентно нинішнім $11400.

Кабріолет Playboy 1948 року, який дав ім'я знаменитому чоловічому журналу, виставлено на продаж

Враховуючи доступну ціну, не дивно, що модель не відрізнялася видатними технічними характеристиками - 4-циліндровий двигун видавав всього 41 к.с. у парі з 3-ступінчастою механічною коробкою передач автомобілю було потрібно 17 секунд, щоб розігнатися до 80 км/год, а максимальна швидкість становила всього 120 км/год.

Кабріолет Playboy 1948 року, який дав ім'я знаменитому чоловічому журналу, виставлено на продаж

Компанія Playboy планувала розширити свій модельний ряд, включивши в нього універсал, але не змогла залучити інвесторів і розорилася, випустивши 97 автомобілів.

Один з небагатьох уцілілих до наших днів кабріолетів Playboy A48 1948 року випуску буде проданий в грудні на аукціоні RM Sotheby's. Судячи з одометру, за свої 73 роки він проїхав всього 7 526 миль (12 112 км). Проте, час не помилував цю рідкісну класику - нижня частина кузова покрилася іржею, а на хромованих вставках видно дефекти. При цьому, в цілому кузов досить добре зберігся і серйозної реставрації не вимагає.

Кабріолет Playboy 1948 року, який дав ім'я знаменитому чоловічому журналу, виставлено на продаж

Ціни цьому автомобілю аукціонний будинок ще не склав, але більш красивий екземпляр був проданий у 2018 році за 132 000 доларів. Цікаво, що засновник "Плейбоя" Х'ю Хефнер спочатку хотів назвати свій журнал "Мальчишник". Проте видання, яке вже існувало з таким ім'ям, пригрозило подати на нього до суду. У підсумку, помічник Хефнера Елдон Селлерс, мати якого працювала в Playboy Motor Company, запропонував нинішнє, що стало вже знаменитим, назву.

Нагадаємо, що в Іраку позашляховик Toyota Land Cruiser переробили в незвичайну шестиколісну "вантажівку" з розкішним салоном і посиленою підвіскою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Playboy
Точки зору
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору