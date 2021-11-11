Кабріолет Playboy 1948 року, який дав ім'я знаменитому чоловічому журналу, виставлено на продаж

На аукціоні Sotheby's виставлений на торги рідкісний автомобіль Playboy A48 зразка 1948 року. Ця модель стала одним з перших кабріолетів з жорстким верхом в історії та дала назву легендарному чоловічому журналу.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на аукціонний дім Sotheby's.

До наших днів дожило менше півсотні екземплярів цієї унікальної моделі. А ще існує думка, що саме цьому кабріолету зобов'язаний своєю назвою культовий журнал для чоловіків.

І справді, автомобільна компанія Playboy була заснована за шість років до виходу першого номера знаменитого журналу. Вона була дітищем дилера Packard Лу Хорвіца, який вважав, що післявоєнна Америка потребує невеликого і доступного автомобіля.

Першою і єдиною серійною моделлю компанії стала машина з індексом A48, представлена восени 1946 року. Крім усього іншого, цей автомобіль був одним з перших кабріолетів в історії зі знімним жорстким дахом.

На відміну від дівчат з журналу Playboy, A48 не блищав особливою красою, але був дешевим: його ціна починалася з 985 доларів, що приблизно еквівалентно нинішнім $11400.

Враховуючи доступну ціну, не дивно, що модель не відрізнялася видатними технічними характеристиками - 4-циліндровий двигун видавав всього 41 к.с. у парі з 3-ступінчастою механічною коробкою передач автомобілю було потрібно 17 секунд, щоб розігнатися до 80 км/год, а максимальна швидкість становила всього 120 км/год.

Компанія Playboy планувала розширити свій модельний ряд, включивши в нього універсал, але не змогла залучити інвесторів і розорилася, випустивши 97 автомобілів.

Один з небагатьох уцілілих до наших днів кабріолетів Playboy A48 1948 року випуску буде проданий в грудні на аукціоні RM Sotheby's. Судячи з одометру, за свої 73 роки він проїхав всього 7 526 миль (12 112 км). Проте, час не помилував цю рідкісну класику - нижня частина кузова покрилася іржею, а на хромованих вставках видно дефекти. При цьому, в цілому кузов досить добре зберігся і серйозної реставрації не вимагає.

Ціни цьому автомобілю аукціонний будинок ще не склав, але більш красивий екземпляр був проданий у 2018 році за 132 000 доларів. Цікаво, що засновник "Плейбоя" Х'ю Хефнер спочатку хотів назвати свій журнал "Мальчишник". Проте видання, яке вже існувало з таким ім'ям, пригрозило подати на нього до суду. У підсумку, помічник Хефнера Елдон Селлерс, мати якого працювала в Playboy Motor Company, запропонував нинішнє, що стало вже знаменитим, назву.

Нагадаємо, що в Іраку позашляховик Toyota Land Cruiser переробили в незвичайну шестиколісну "вантажівку" з розкішним салоном і посиленою підвіскою.