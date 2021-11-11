Кабриолет Playboy 1948 года, который дал имя знаменитому мужскому журналу, выставлен на продажу

На аукционе Sotheby’s выставлен на торги редчайший автомобиль Playboy A48 образца 1948 года. Эта модель стала одним из первых кабриолетов с жестким верхом в истории и дала название знаменитому мужскому журналу.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на аукционный дом Sotheby’s.

До наших дней дожило менее полусотни экземпляров этой уникальной модели. А еще существует мнение, что именно этому кабриолету обязан своим названием культовый журнал для мужчин.

И в самом деле, автомобильная компания Playboy была основана за шесть лет до выхода первого номера знаменитого журнала. Она была детищем дилера Packard Лу Хорвица, считавшего, что послевоенная Америка нуждается в небольшом и доступном автомобиле.

Первой и единственной серийной моделью компании стала машина с индексом A48, представленная ​​осенью 1946 года. Кроме всего прочего, этот автомобиль был одним из первых кабриолетов в истории со съемной жесткой крышей.

В отличие от девушек из журнала Playboy, A48 не блистал особой красотой, но был дешевым: его цена начиналась с 985 долларов, что примерно эквивалентно нынешним $11400.

Учитывая доступную цену, неудивительно, что модель не отличалась выдающимися техническими характеристиками - 4-цилиндровый двигатель выдавал всего 41 л.с. В паре с 3-ступенчатой ​​механической коробкой передач автомобилю требовалось 17 секунд, чтобы разогнаться до 80 км/ч, а максимальная скорость составляла всего 120 км/ч.

Компания Playboy планировала расширить свой модельный ряд, включив в него универсал, но не смогла привлечь инвесторов и разорилась, выпустив 97 автомобилей.

Один из немногих уцелевших до наших дней кабриолетов Playboy A48 1948 года выпуска, будет продан в декабре на аукционе RM Sotheby’s. Судя по одометру, за свои 73 года он проехал всего 7 526 миль (12 112 км). Тем не менее, время не пощадило эту редкую классику - нижняя часть кузова покрылась ржавчиной, а на хромированных вставках видны дефекты. При этом, в целом кузов довольно хорошо сохранился и серьезной реставрации не требует.

Цены этому автомобилю аукционный дом еще не сложил, но более красивый экземпляр был продан в 2018 году за 132 000 долларов. Интересно, что основатель "Плэйбоя" Хью Хефнер изначально хотел назвать свой журнал "Мальчишник". Однако уже существовавшее с таким именем издание пригрозило подать на него в суд. В итоге помощник Хэфнера Элдон Селлерс, мать которого работала в Playboy Motor Company, предложил нынешнее, ставшее уже знаменитым, название.

Напомним, что в Ираке внедорожник Toyota Land Cruiser переделали в необычный шестиколесный "грузовик" с роскошным салоном и усиленной подвеской.