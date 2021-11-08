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Toyota Land Cruiser 200 перетворили на шестиколісний пікап-монстр

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Понеділок 08 листопада 2021 12:10
Toyota Land Cruiser 200 перетворили на шестиколісний пікап-монстр Пікап Toyota Land Cruiser 6X6 (Фото: arabgt.com)
Автор: Олександр Мороз

В Іраку позашляховик Toyota Land Cruiser переробили в незвичайну шестиколісну "вантажівку" з розкішним салоном і посиленою підвіскою.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на ArabGT.

Toyota Land Cruiser 200 перетворили на шестиколісний пікап-монстр

Рамний позашляховик Toyota Land Cruiser 200 2015 року випуску допрацювали тюнери з іракського міста Басра на замовлення клієнта з Об'єднаних Арабських Еміратів.

Toyota Land Cruiser 200 перетворили на шестиколісний пікап-монстр

Хоча пікап на його базі анонсований як 6х6, у нього насправді чотири ведучих колеса – це дозволило зберегти штатну систему повного приводу і 6-діапазонну автоматичну коробку передач. Без змін залишився і бензиновий "атмосферник" V8 об'ємом 5,7 літра, що розвиває 380 к.с. і 544 Нм крутного моменту.

Зате ексклюзивний " Крузак "отримав посилену підвіску, силові бампери, високопрофільні шини BF Goodrich All-Terrain, додаткову" люстру " на даху, лебідку і шноркель, а також вантажну платформу метрової довжини.

Toyota Land Cruiser 200 перетворили на шестиколісний пікап-монстр

Особливу увагу тюнери приділили обробці салону в дусі Rolls-Royce: світло-коричнева шкіра, роздільні задні сидіння з електрорегулюваннями і вентиляцією, планшети для всіх пасажирів, висувні підніжки і навіть знамените "зоряне небо".

Офіційно вартість перетворення "Крузака" в шестиколісний пікап не називається – за чутками, вона починається з 1 мільйона Дирхамів (270 тисяч доларів). Для порівняння, новий Land Cruiser 300 коштує в ОАЕ в чотири рази дешевше.

Нагадаємо, що німецьке тюнінг-ательє Delta4x4 і швейцарська компанія Avus Auto випустили дюжину вражаючих всюдиходів на базі Suzuki Jimny. На бездоріжжі новинки не поступаються знаменитому Mercedes G 500 4x42, але при цьому коштують в три рази дешевше.

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