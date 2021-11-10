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У стилі 1980-х років: Hyundai представила самий незвичайний електромобіль

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Середа 10 листопада 2021 10:20
У стилі 1980-х років: Hyundai представила самий незвичайний електромобіль Фото: Hyundai Heritage Series Grandeur (carscoops.com)
Автор: Константин Широкун

За минулі роки компанія Hyundai створила кілька приголомшливих концепт-карів. На черзі-ефектний електричний седан Hyundai Heritage Series Grandeur.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carscoops.

Створений на честь 35-річчя седана бізнес-класу, концепт Hyundai Heritage Series Grandeur в собі вдало поєднує сучасні тенденції дизайну корейського бренду з класичними лініями. Саме з них і починався Hyundai кілька десятиліть тому.

У стилі 1980-х років: Hyundai представила самий незвичайний електромобільКонцепція в дусі Grandeur першого покоління виконана в стилі, який сама компанія називає "ретрофутуризм". Машина поєднує в собі олдскульний стиль і сучасні технології. Незграбний кузов сусідить з матричними світлодіодними фарами піксельного дизайну.

У стилі 1980-х років: Hyundai представила самий незвичайний електромобільУ салоні ми бачимо справжнє царство розкоші родом з 80-х. Односпицеве рульове колесо, механічний селектор КПП, велюрова вишнева оббивка салону вдало сусідять з цифровими дисплеями.

Дисплей приладової панелі перетікає в монітор інформаційно-розважальної системи. На окремий дисплей внизу центральної консолі забезпечили функцією цифрового піаніно.

У стилі 1980-х років: Hyundai представила самий незвичайний електромобільНад концепт-каром працювали фахівці дизайн-центру Hyundai. На створення незвичайного седана пішло вісім місяців. Про силову установку нам відомо лише те, що місце двигуна внутрішнього згоряння зайняв електромотор і тягова акумуляторна батарея.

У стилі 1980-х років: Hyundai представила самий незвичайний електромобільНагадаємо, що Honda виступає за скасування знижки на електромобілі. У США готується закон, який дасть окремим виробникам електрокарів преференції на шкоду іншим компаніям.

Раніше стало відомо, що в США почали доставляти товари безпілотними вантажівками. Машини розвозять товари клієнтам роздрібної мережі Walmart.

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