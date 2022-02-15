Місто тріщить по швах: стало відомо, скільки автомобілів їздить Києвом щодня

Максимальна добова кількість активних автомобілів у Києві на січень 2022 року становить 1,13 млн одиниць. Але дороги столиці розраховані на вдвічі меншу кількість автомобільного транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на ЦТС.

Заступник голови КМДА зі здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов зазначив:»якщо всі автомобілі Києва розмістити бампер до бампера в одному місці, їх сумарна площа буде дорівнює площі масиву Оболонь".

За даними КМДА, у 2021 році в порівнянні з 2020 роком приріст середньодобової кількості авто склав 21%. Середньодобова кількість транспортних засобів у Києві становить 820 тис.одиниць. Ця цифра включає "низький" трафік у вихідні та святкові дні.

Вперше кількість активних автомобілів в дорожній мережі Києва вдалося порахувати у 2015 році. Тоді їх було трохи понад 600 тис.одиниць. При цьому дорожня мережа столиці розрахована на 500 тисяч машин. Тому без розвитку громадського транспорту і стимулювання відмови від особистих автомобілів істотно знизити кількість пробок і оживити трафік не вийде.

Тільки за останні сім років кількість зареєстрованих транспортних засобів у Києві зросла вдвічі. У січні 2015 року в столиці було зареєстровано 695 тис.машин, у січні 2022 року – майже 1,4 млн примірників. У заторах кияни повинні звинувачувати самі себе, тому що на частку машин з київською пропискою припадає близько 60%, 30% - це автомобілі міст-супутників, і тільки 10% - це транзитний транспорт.

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