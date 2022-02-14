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Білоруські виробники вантажівок МАЗ та БелАЗ вигадали, як обійти українські санкції

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Понеділок 14 лютого 2022 16:44
Білоруські виробники вантажівок МАЗ та БелАЗ вигадали, як обійти українські санкції Кар'єрний самоскид БелАЗ (Фото: belaz.by)
Автор: Константин Широкун

Білоруські автовиробники МАЗ і БелАЗ знайшли спосіб, як обійти санкції на постачання своїх машин в Україну. Для цього білоруські юридичні особи мають намір вийти із засновників українських дочірніх компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Радіо Свобода.

МАЗ нещодавно покинув склад власників української компанії "Торговий дім "МАЗ-Україна". Його частку офіційного імпортера між собою розділили дві інші юрособи - "Мінський завод автоматичних ліній" і "Жодінський ковальський завод важких штампувань" з часткою власності в 99% і 1% відповідно.

БелАЗ поставляє свою техніку в Україну в основному через українську компанію "Промагролізинг-Україна". Це українська дочка білоруської компанії "Промагролізинг", основним акціонером якої є Банк розвитку Республіки Білорусь.

Білоруські виробники вантажівок МАЗ та БелАЗ вигадали, як обійти українські санкціїБілоруські виробники вантажівок МАЗ та БелАЗ вигадали, як обійти українські санкції При цьому БелАЗ мав сервісну мережу з обслуговування своєї техніки. У липні Білоруський холдинг вийшов зі складу засновників і бенефіціарів найбільшого в Україні Сервісного центру "Сервісний торгово-логістичний центр БелАЗ Україна", зареєстрованого в Кривому Розі Дніпропетровської області. Цей центр не тільки надає послуги, але і має право продавати техніку білоруського автомобільного заводу.

На початку 2022 року Мін'юст України зафіксував зміни у складі засновників цієї компанії. Місце БелАЗа поміж засновників зайняла компанія холдингу "Лідсельмаш", що отримала 100% акцій. Бенефіціаром стало Міністерство промисловості Білорусі, якому належать акції "Лідсельмаша". Відсутність білоруських автозаводів у складі засновників їх українських представництв робить продаж продукції МАЗа і БелАЗа на українському ринку знову законним.

Раніше ми писали, що Укртрансбезпека отримала нові машини та обладнання. Переоснащення допоможе жорсткіше контролювати рух вантажівок з перевантаженням.

Також повідомлялося, що траса Київ-Бориспіль стала найбільш "розумною" автодорогою України. На ній встановлено 130 камер.

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