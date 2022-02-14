Контроль над перевантаженням фур посилять: Укртрансбезпека отримала нові машини та обладнання

Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) завершила Всеукраїнський відбір нових інспекторів. Нові співробітники отримали техніку та обладнання, якого служба раніше не мала.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Facebook Укртрансбезпеки.

Набір нових фахівців тривав з 18 жовтня 2021 року. За його підсумками в службу зарахували 147 нових інспекторів. Навчання інспекторів Укртрансбезпеки фінансувалося за підтримки Європейського Союзу.

Інспектори істотно оновили свій автопарк: для відомства закуплено понад 20 кросоверів Nissan X-Trail і Ford Kuga. Також співробітникам видали форму нового стандарту, бодікамери та інше обладнання, яке раніше вони змушені були купувати своїм коштом.

"Майже 3000 кандидатів з усієї країни. Конкурс - 20 осіб на місце. Результат - 150 нових інспекторів. І жодного кума, свата або брата. Йдемо далі", - прокоментував результати конкурсу заступник Міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

Як і раніше, головною місією інспекторів є підвищення безпеки пасажирів усіх видів транспорту, збереження стану доріг, а також формування прозорого ринку пасажирських і вантажних перевезень.

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