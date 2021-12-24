Подарунок на різдво: в мультимедіа Tesla з'явилася підтримка TikTok

Компанія Tesla випустила для своїх електромобілів велике святкове оновлення з додатком TikTok і новими іграми. У той же час 580 тисяч машин Tesla потрапили під розслідування через ігри під час руху.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Electrek.

Оновлення програмного забезпечення (версія 2021.44.25) для електрокарів Tesla включає в себе безліч "смакоти".

В інтерфейсі з'явилася панель запуску додатків внизу екрану, також в цілому спростилося управління, щоб користувач міг зосередити увагу на навігації і мультимедіа. Крім того, додана автоматизація перегляду сліпих зон з камери при повороті.

Світлове шоу - функція, яку Tesla вперше представила в якості "пасхального яйця" в кросовері Model X ще у 2015 році - супроводжувалося грюкаючими дверима"крила сокола". Тепер світлове шоу доступне для всіх автомобілів Tesla.

Tesla Theater, платформа, в якій інтегровані потокові додатки, отримала нове доповнення: тепер ви можете дивитися TikTok зі свого сенсорного екрану. Формально, це можна робити лише, коли автомобіль припаркований.

Крім того, у святковому оновленні цього року автовиробник додав в розділ відеоігор популярну аркаду Sonic the Hedgehog і логічну гру Sudoku.

Також з метою збереження працездатності батареї, в холодну погоду при низькому заряді акумуляторів автоматично відключиться клімат-контроль салону і підігрів сидінь.

Нагадаємо, що компанія Tesla запустила в продаж електрокари зі старими батареями. Ємність у цих акумуляторів на 12% нижче номінального значення.