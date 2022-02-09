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Реактивна установка, РЛС, похідна лазня: яку техніку українська армія взяла на озброєння

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Середа 09 лютого 2022 14:54
Реактивна установка, РЛС, похідна лазня: яку техніку українська армія взяла на озброєння РК "Верба" (Фото: wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Українська армія у 2021 році прийняла на озброєння кілька цікавих зразків колісної техніки. Переважно мова йде про спеціалізовані установки на шасі повнопривідних вантажних автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Defense Express.

Самим грізним автомобілем сміливо можна вважати нову систему залпового вогню "Верба" на повнопривідному тривісному шасі КрАЗ. До складу установки також входить і транспортно-заряджаюча машина на тому ж шасі.

"Верба" може виконувати перезаряджання свого боєкомплекту всього за 5 хвилин, знищувати цілі на відстані до 40 кілометрів. Реактивна система залпового вогню розроблена на базі бойової частини БМ-21 "Град", однак отримала ряд удосконалень, зокрема, нову систему навігації, зв'язку, вирівнювання і стабілізації платформи.

Реактивна установка, РЛС, похідна лазня: яку техніку українська армія взяла на озброєння

Стежити за повітряним простором тепер буде радіолокаційна станція "Фенікс" розробки НВО "Іскра". Від попередніх версій нова РЛС відрізняється передавальним пристроєм, який тепер створено на сучасних твердотілих модулях, з використанням технології цифрових антенних решіток.

Реактивна установка, РЛС, похідна лазня: яку техніку українська армія взяла на озброєнняДля підвищеної мобільності РЛС вся її апаратура розміщується на одному напівпричепі, який може буксируватися будь-якими повнопривідними тягачами, які перебувають на озброєнні української армії. "Фенікс" створений в першу чергу для бойового застосування у складі українських дивізіонів зенітно-ракетних військ протиповітряної оборони та сумісний з усіма ЗРК ЗСУ.

Самою незвичайною технікою, прийнятою на озброєння минулого року, є мобільний банно-пральний комплекс (МЛПМ). Вони розташовані на шасі повнопривідних вантажних автомобілів КрАЗ-63221 (пральний модуль) і на шасі причепа КрАЗ-А181 (банний модуль).

Реактивна установка, РЛС, похідна лазня: яку техніку українська армія взяла на озброєнняМашини здатні забезпечити санітарну обробку одягу і персоналу в польових умовах, а також при наявності підключення до електромережі та водопостачання. Мобільні банно-пральні комплекси виробляє Крюківський вагонобудівний завод.

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