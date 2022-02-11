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Щоб не звільняти: Bosch перенавчить своїх співробітників через скорочення випуску ДВЗ

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П'ятниця 11 лютого 2022 15:04
Щоб не звільняти: Bosch перенавчить своїх співробітників через скорочення випуску ДВЗ Завод Bosch (Фото: autoworlddergisi.com)
Автор: Константин Широкун

Bosch інвестує близько 2 млрд євро в перекваліфікацію своїх співробітників. Якщо цього не зробити, то в найближче десятиліття кілька десятків тисяч робітників можуть втратити роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autocar.

Bosch, один з найбільших роботодавців в ЄС, має намір інвестувати 2 млрд євро у свої європейські підприємства, прагнучи перепідготовити десятки тисяч своїх співробітників. Програма перекваліфікації буде впроваджуватися в міру того, як буде наростати випуск електромобілів. Німецька компанія за останні п'ять років вже витратила 1 мільярд євро на програми перепідготовки своїх співробітників, і тепер закладає до бюджетів вдвічі більшу суму на наступні п'ять років.

Європейська асоціація постачальників автомобільної техніки випустила в грудні звіт, в якому детально описувалася можливість втрати до півмільйона робочих місць в галузі до кінця десятиліття. Навіть якщо в результаті переходу на електромобілі буде створено близько 226 000 робочих місць, CLEPA як і раніше прогнозує чисту втрату робочих місць у розмірі 43%.

Всупереч всім побоюванням, Bosch навчився отримувати вигоду від масового впровадження електромобілів. Оборот компанії у 2021 році склав 78,8 млрд євро, що перевищує допандемічний рівень.

Раніше ми писали, що на українських дорогах з'являться нові світлофори. Стало відомо, що вони будуть регулювати.

Також повідомлялося, що половина АЗС продають бензин без прибутку. Це пов'язано з регулюванням цін на паливо державою.

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