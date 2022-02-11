Можна їздити без прав: в Україні з'явився найменший електромобіль від Citroen

В Україну для сертифікації прибув найбільш компактний електромобіль Citroen - мікрокар Ami. В Європі модель вже продається серійно відразу в декількох версіях, в тому числі й у варіанті компактного розвізного фургончика.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autoconsulting.

Концепція Citroen Ami має на увазі, що ним можуть керувати люди у віці від 16 років навіть без водійських прав. Заради цього максимальна швидкість електрокара обмежена на позначці 45 км/год. Але за українськими правилами дорожнього руху для електрокара ніякі пільги не діють і для управління Citroen Ami потрібні права категорії "В".

Сітікар має двомісний салон і крихітний багажний відсік. На одному заряді батареї машина може проїжджати до 80 км. За попередніми даними, ціни на новинку французького бренду на українському ринку будуть починатися з позначки в 7 тис. євро.

Офіційний імпортер, компанія "Stellantis Україна", після проходження електромобілем Citroen Ami сертифікації, має намір показати машину потенційним роздрібним покупцям, а також вивчити попит на сітікар у корпоративних клієнтів.

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