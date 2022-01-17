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Найрозкішніша версія Porsche Cayenne в Україні: оголошені ціни і комплектація

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Понеділок 17 січня 2022 17:55
Найрозкішніша версія Porsche Cayenne в Україні: оголошені ціни і комплектація Porsche Cayenne Platinum Edition (Фото: porsche.ua)
Автор: Вадим Добровольский

Представлена найрозкішніша версія Porsche Cayenne під назвою Platinum Edition. Продажі новинки в Україні стартують влітку.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на офіційний український сайт Porsche.

Компанія Porsche представила кросовер Porsche Cayenne в розкішній версії Platinum Edition. Відповідно до назви використаний декор платинового кольору: окантовка передніх повітрозабірників, назві моделі та інші елементи. Також "платиновими" стали ексклюзивні 21-дюймові колеса.

Найрозкішніша версія Porsche Cayenne в Україні: оголошені ціни і комплектація

Розширена комплектація включає Адаптивні світлодіодні фари, панорамний дах, динамічне діодне освітлення салону, преміальну акустичну систему Bose.

Найрозкішніша версія Porsche Cayenne в Україні: оголошені ціни і комплектація

Виконання Platinum Edition передбачено для декількох модифікацій Cayenne і Cayenne Coupe, в залежності від цього буде відрізнятися й ціна. Так, базовий Cayenne (340 к.с.) оцінений у 2,9 млн гривень, Cayenne E-Hybrid (462 к. с.) - у 3,44 млн, а Cayenne S (440 к. с.) – у 3,6 млн гривень.

В Україні така спецверсія Porsche Cayenne з'явиться вже в червні 2022 року.

Нагадавши, компанії Porsche доведеться заплатити 113 млн доларів за можливість випускати електромобілі без прив'язки до материнського концерну Volkswagen.

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