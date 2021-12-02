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Готові по свистку: Tesla показала незвичайний Cybertruck за 50 доларів і розпродала його за дві години

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Четвер 02 грудня 2021 09:27
Готові по свистку: Tesla показала незвичайний Cybertruck за 50 доларів і розпродала його за дві години Фото: Свисток у формі Tesla Cybertruck (tesla.com)
Автор: Константин Широкун

Шанувальники Tesla готові купувати будь-які офіційні сувеніри. Компанія представила свисток з дизайном довгоочікуваного пікапа Cybertruck. Незвичайний металевий сувенір цыною 50 доларів було розкуплено за лычені години.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarBuzz.

Генеральний директор Tesla продовжує дивувати своїм неповторним почуттям до комерційно успішних проектів. Ілон Маск похвалився новим продуктом-свистком. Цей невеликий спортивний інвентар виконаний з високоякісної медичної нержавіючої сталі. У його формі кожен шанувальник марки дізнається прийдешній пікап Tesla Cybertruck.

Готові по свистку: Tesla показала незвичайний Cybertruck за 50 доларів і розпродала його за дві години

Свисток віднесли до групи товарів для активного способу життя. Цінник на новий продукт Tesla - 50 доларів. Багато експертів у свистку бачать відсилку до торішнього розслідування про величезні збитки, понесені Tesla (на суму 150 мільйонів доларів) через неефективні виробничі процеси, в результаті яких на виробничих майданчиках залишаються сотні кілограм металобрухту.

Готові по свистку: Tesla показала незвичайний Cybertruck за 50 доларів і розпродала його за дві години

Всього через дві години після анонсу кіберсвисток був розпроданий. В даний час на сайті Tesla можна придбати ряд цікавих аксесуарів: настільні зарядні пристрої, гуртки і винні графини.

Нагадаємо, що китайський бренд Geely повертається в Україну з двома моделями. На перших порах покупцям запропонують дві моделі і обидві-кросовери.

Раніше стало відомо, що Toyota не визнає сучасні батареї і продовжить випускати старі. Нікель-металогідридні батареї вперше з'явилися ще на седані Prius першого покоління.

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