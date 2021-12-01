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Два кросовери під ялинку: китайський бренд Geely повертається в Україну з двома моделями

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Середа 01 грудня 2021 15:20
Два кросовери під ялинку: китайський бренд Geely повертається в Україну з двома моделями Кросовери Geely Atlas Pro і Geely Coolray (Фото: Колаж РБК-Україна Авто)
Автор: Вадим Добровольский

Китайська марка Geely повертається на український ринок після тривалої відсутності. На перших порах покупцям запропонують дві моделі й обидві - кросовери.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на корпорацію "Укравто".

У 2022 році китайський бренд Geely офіційно повертається на український ринок. Статус офіційного дистриб'ютора марки отримала Корпорація "Укравто", в чиєму продуктовому портфелі є такі бренди як Kia, Mercedes, Chery, Maserati, Lada та інші. При просуванні Geely в Україні буде зроблено ставку на кросовери.

В коментарі РБК-Україна Авто в прес-службі "Укравто" повідомили, що на початковому етапі продажів українському споживачеві будуть запропоновані дві моделі. Первістком стане середньорозмірний кросовер Geely Atlas Pro, а потім в лінійку додасться компактний паркетник Geely Coolray.

Два кросовери під ялинку: китайський бренд Geely повертається в Україну з двома моделями

Geely Atlas Pro

Geely Atlas Pro - це кросовер довжиною 4,5 м і з колісною базою 2,67 м. Автомобіль комплектується 1,5-літровим бензиновим мотором з турбонаддувом, що розвиває 177 к. с. і 300 Нм. Також реалізована технологія "м'який гібрид" з 48-вольтовим стартер-генератором. Привід - повний, трансмісія - семиступінчастий преселективний "робот".

Два кросовери під ялинку: китайський бренд Geely повертається в Україну з двома моделями

Geely Coolray

Geely Coolray - перша модель, розроблена інженерами Geely за допомогою Volvo на модульній платформі BMA. Автомобіль має тільки передній привід та комплектується трициліндровим бензиновим турбомотором 1.5 потужністю 150 к.с., що працює в парі з семиступінчастим "роботом" з двома зчепленнями.

Також РБК-Україна Авто в "Укравто" повідомили, що мова йде про повноцінний імпорт Geely з Китаю без розгортання великовузлового складання на ЗАЗі, який також входить в структуру"Укравто".

Всі подробиці ціна на нові моделі Geely в Україні будуть озвучені на початку 2022 року.

Нагадавши, стало відомо ім'я електричного наступника Volvo XC90. Новинка отримає назву Embla.

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