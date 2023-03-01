Звідки літатиме Wizz Air після скасування рейсів у Кишинів: відповідь компанії

Авіакомпанія Wizz Air офіційно підтвердила скасування всіх рейсів в Молдову з 14 березня. Таке рішення пов'язане із підвищеним ризиком у повітряному просторі країни.

Як лоукостер літатиме, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на avianews.com.

В офіційній заяві перевізника, яку профільне видання отримало на свій запит, говориться, що "після нещодавніх подій в Молдові та підвищеного, але не неминучого ризику в повітряному просторі країни, Wizz Air зробив відповідальне рішення скасувати всі польоти в Кишинів".

Як повідомили в авіакомпанії, натомість збільшать кількість рейсів та маршрутів із румунського міста Ясси, яке знаходиться за 95 км від Кишинева.

Після 14 березня Wizz Air запустить рейси з Ясс до Берліну. Також перевізник підвищить частоту польотів в Барселону, Мілан, Болонью, Рим, Дортмунд, Ларнаку, Лондон та Тревізо. Раніше в усі ці міста на крилах Wizz Air можна було дістатися з Кишинева.

Але скасовані рейси Кишинів-Будапешт та Кишинів-Прага альтернативи не матимуть.

Перевізник пропонує пасажирам цих маршрутів отримати 100% повернення коштів за квитки або 120% у вигляді кредиту на рахунок Wizz. Цей кредит можна буде використати для купівлі квитків та послуг Wizz Air на інші маршрути.

У Wizz Air продовжать регулярно оцінювати ситуацію, щоб відновити базу в Молдові, коли це стане безпечно, зазначається в заяві компанії.

Фото: Три літаки Wizz Air "застрягли" в аеропорту "Київ" (РБК-Україна)

До вторгнення у лютому 2022 року Wizz Air літав з Кишинева та базував там літак та екіпажі. У травні перевізник відновив польоти в Молдову, але в жовтні через масовані ракетні обстріли на території України евакуював літак.

Наразі в Україні "заблоковані" три літаки Wizz Air, які базувалися в аеропорту "Київ". Четвертий літак змогли евакуювати у вересні зі Львова.

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