Звертаються менше. Скільки українців отримали посвідки на проживання у Польщі

Українським біженцям у Польщі із квітня дозволили звертатися за отриманням дозволу на тимчасове проживання замість тимчасового захисту. Така легалізація має низку переваг.

Але за посвідками у 2023 році звернулися набагато менше українців, ніж торік, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.

Майже удвічі менше посвідок на проживання, ніж торік

Згідно із офіційними даними, за 8 місяців 2023 року громадянам України у Польщі видали майже 131,4 тисяч дозволів на проживання – карт тимчасового чи сталого побиту. Між тим, за аналогічний період 2022 року управління видали українцям 227,5 тисяч відповідних дозволів на проживання.

Водночас знизилася й кількість відмов або припинення розгляду заяв із різних причин. Якщо з початку 2023 року таких випадків було 7,7 тисяч, то за аналогічний період 2022 року негативних рішень щодо карт побиту для українців було у 3 рази більше – 24,7 тисяч.

Така статистика пов'язана із тим, що українці рідше зверталися за посвідками на проживання. Якщо у 2023 року громадяни України подали в Польщі 185,4 тисяч заяв на отримання карт побиту, то за 8 місяців 2022 року – 321,1 тисяч.

Фото: Українці в Польщі не поспішають просити карти побиту (gettyimages.com)

Хто має право отримати посвідку на проживання та які її переваги

Із 1 квітня українські біженці із тимчасовим захистом можуть подавати документи на карту побиту. Цей дозвіл на тимчасове перебування дає можливість вільного переміщення до інших країн Європи та доступ до ринку праці на термін до 3 років.

Отримати посвідку можуть тільки:

офіційно працевлаштовані громадяни України;

ті, хто виконує у Польщі висококваліфіковану роботу (науковці, інженери, працівники IT-сфери);

громадяни України, які відкрили підприємницьку діяльність.

Заяву подають воєводі в ужонд воєвудський (управління – ред.) за місцем проживання.

Зазначалося, що якщо біженець відповідає всім вимогам, дозвіл на проживання можуть видати на термін до 3 років. Якщо втікач від війни не відповідає всім вимогам, але його ціллю перебування є робота, карту побиту він все одно отримає, але терміном на рік. Законом передбачено, що відмов не буде.

Фото: Право отримати посвідку дає працевлаштування (freepik.com)

Із отриманням позитивного рішення щодо посвідки на проживання біженці втрачають тимчасовий захист, але у них зберігаються пільги.

Нагадаємо, ми писали, що польські підприємці закликають уряд переконати українців залишитися.

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