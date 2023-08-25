Обращаются меньше. Сколько украинцев получили виды на жительство в Польше

Украинским беженцам в Польше с апреля разрешили обращаться за получением разрешения на временное проживание вместо временной защиты. Такая легализация имеет ряд преимуществ.
Но за видами на жительство в 2023 году обратилось гораздо меньше украинцев, чем в прошлом году, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.
Согласно официальным данным, за 8 месяцев 2023 года гражданам Украины в Польше выдали почти 131,4 тыяч разрешений на проживание – карт временного или постоянного побыту. Между тем, за аналогичный период 2022 года управления выдали украинцам 227,5 тысячи соответствующих разрешений на проживание.
В то же время снизилось и количество отказов или прекращения рассмотрения заявлений по разным причинам. Если с начала 2023 года таких случаев было 7,7 тысяч, то за аналогичный период 2022 года негативных решений по картам побыту для украинцев было в 3 раза больше – 24,7 тысячи.
Такая статистика связана с тем, что украинцы реже обращались за видами на жительство. Если в 2023 году граждане Украины подали в Польше 185,4 тысячи заявлений на получение карт побыту, то за 8 месяцев 2022 года – 321,1 тысячи.
С 1 апреля украинские беженцы со временной защитой могут подавать документы на карту побыту. Это разрешение на временное пребывание дает возможность свободного перемещения в другие страны Европы и доступ к рынку труда на срок до 3 лет.
Получить вид могут только:
Заявление подают воеводе в уженд воевудский (управление – ред.) по месту жительства.
Отмечалось, что если беженец отвечает всем требованиям, вид на жительство могут выдать на срок до 3 лет. Если бежавший от войны не отвечает всем требованиям, но его целью пребывания является работа, карту побыту он все равно получит, но сроком на год. Законом предусмотрено, что отказов не последует.
С получением положительного решения относительно вида на жительство беженцы теряют временную защиту, но у них сохраняются льготы.
Напомним, мы писали, что польские предприниматели призывают правительство убедить украинцев остаться.
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