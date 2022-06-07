Золотой нейтралитет. Как турецкие компании заработали на санкциях против РФ

Дочерняя компания Turkish Airlines получила самолеты, которые не доставили в Россию
На фоне санкций из-за развязанной Россией войны в Украине многие авиакомпании изменили или значительно сократили свои привычные маршруты. Но для некоторых турецких авиакомпаний это стало возможностью для заработка.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на профильный авиапортал Simple Flying.
В середине мая AnadoluJet, дочерняя компания Turkish Airlines, должна была получить новый Boeing 737 MAX 8. Его изначально заказал российский перевозчик S7 Airlines. Самолет с регистрационным номером TC-LAG станет первым из нескольких узкофюзеляжных самолетов, которые получит AnadoluJet. Всего самолетов будет пять. Последний из них передадут авиакомпании 1 июня.
"Turkish Airlines, похоже, не теряет времени и перебрасывает 737 MAX 8 в Турцию. Все пять самолетов изначально были заказаны российским авиаперевозчиком S7, но не были доставлены", — пишут в Simple Flying.
Предполагают, что самолет не доставили заказчику в РФ из-за нежелания России повторно сертифицировать Boeing 737 MAX после трагических событий 2018 и 2019 годов в Индонезии и Эфиопии.
"Но если бы это было единственной причиной, то в Boeing могли просто подождать, и органы гражданской авиации России через какое-то время все же позволили бы такому самолету летать в стране. Но похоже, что настоящая причина отправки самолетов другому заказчику связана с вторжением России в Украину", — идет речь в публикации.
Согласно данным BOE Family Flights, турецкая компания получит такие самолеты:
Фото: "Турецкие авиалинии" также получают несколько А350, изначально заказанных "Аэрофлотом" (Getty Images)
"Анализируя недавние поставки самолетов Turkish Airlines, мы видим, что группа авиакомпаний существенно выиграла от вторжения России в Украину и введенных в результате санкций. Она не только получила несколько недоставленных самолетов S7 Boeing 737 MAX 8, но и приобрела несколько самолетов Airbus A350-900, первоначально заказанных "Аэрофлотом". Их также не могут доставить (в Россию - ред.) из-за санкций", — пишет издание.
Хотя суммы сделки не раскрываются, эксперты предполагают, самолеты Boeing и Airbus удалось получить с существенной скидкой.
"Несмотря на то, что с начала вторжения между Европейским Союзом и Россией действуют взаимные запреты на авиаперевозки и воздушное пространство ЕС для самолетов из РФ закрыто, сообщение между Турцией и Россией и сегодня осуществляется свободно", — отмечают в Simple Flying.
"Турецкие авиалинии" продолжают обслуживать большой список направлений в Россию. А "Аэрофлот" продолжает выполнять рейсы в Стамбул, Анталию и ряд других популярных туристических локаций.
"Поскольку Турция заняла эту "нейтральную" позицию в продолжающейся войне, сюда стало ехать много россиян, ищущих возможности для отдыха или бизнеса за пределами своей страны. Кроме того, Turkish Airlines может облегчить пересадку пассажиров через стамбульский хаб из России в другие страны мира и обратно", — обращают внимание в издании.
Напомним, мы писали, что ждет Россию на фоне западных санкций.