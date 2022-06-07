Золотой нейтралитет. Как турецкие компании заработали на санкциях против РФ

На фоне санкций из-за развязанной Россией войны в Украине многие авиакомпании изменили или значительно сократили свои привычные маршруты. Но для некоторых турецких авиакомпаний это стало возможностью для заработка.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на профильный авиапортал Simple Flying.

В середине мая AnadoluJet, дочерняя компания Turkish Airlines, должна была получить новый Boeing 737 MAX 8. Его изначально заказал российский перевозчик S7 Airlines. Самолет с регистрационным номером TC-LAG станет первым из нескольких узкофюзеляжных самолетов, которые получит AnadoluJet. Всего самолетов будет пять. Последний из них передадут авиакомпании 1 июня.

Пять Boeing 737 доставлены в Турцию за две недели

"Turkish Airlines, похоже, не теряет времени и перебрасывает 737 MAX 8 в Турцию. Все пять самолетов изначально были заказаны российским авиаперевозчиком S7, но не были доставлены", — пишут в Simple Flying.

Предполагают, что самолет не доставили заказчику в РФ из-за нежелания России повторно сертифицировать Boeing 737 MAX после трагических событий 2018 и 2019 годов в Индонезии и Эфиопии.

"Но если бы это было единственной причиной, то в Boeing могли просто подождать, и органы гражданской авиации России через какое-то время все же позволили бы такому самолету летать в стране. Но похоже, что настоящая причина отправки самолетов другому заказчику связана с вторжением России в Украину", — идет речь в публикации.

Согласно данным BOE Family Flights, турецкая компания получит такие самолеты:

TC-LAI (MSN 64947)

TC-LAJ (MSN 64452)

TC-LAK (MSN 61848)

TC-LAH (MSN 61845)

TC-LAG (MSN 61810)

Фото: "Турецкие авиалинии" также получают несколько А350, изначально заказанных "Аэрофлотом" (Getty Images)

Поиск выгодных сделок во время войны

"Анализируя недавние поставки самолетов Turkish Airlines, мы видим, что группа авиакомпаний существенно выиграла от вторжения России в Украину и введенных в результате санкций. Она не только получила несколько недоставленных самолетов S7 Boeing 737 MAX 8, но и приобрела несколько самолетов Airbus A350-900, первоначально заказанных "Аэрофлотом". Их также не могут доставить (в Россию - ред.) из-за санкций", — пишет издание.

Хотя суммы сделки не раскрываются, эксперты предполагают, самолеты Boeing и Airbus удалось получить с существенной скидкой.

"Несмотря на то, что с начала вторжения между Европейским Союзом и Россией действуют взаимные запреты на авиаперевозки и воздушное пространство ЕС для самолетов из РФ закрыто, сообщение между Турцией и Россией и сегодня осуществляется свободно", — отмечают в Simple Flying.

"Турецкие авиалинии" продолжают обслуживать большой список направлений в Россию. А "Аэрофлот" продолжает выполнять рейсы в Стамбул, Анталию и ряд других популярных туристических локаций.

"Поскольку Турция заняла эту "нейтральную" позицию в продолжающейся войне, сюда стало ехать много россиян, ищущих возможности для отдыха или бизнеса за пределами своей страны. Кроме того, Turkish Airlines может облегчить пересадку пассажиров через стамбульский хаб из России в другие страны мира и обратно", — обращают внимание в издании.

Напомним, мы писали, что ждет Россию на фоне западных санкций.