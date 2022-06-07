Золотий нейтралітет. Як турецькі компанії заробили на санкціях проти РФ

Дочірня компанія Turkish Airlines отримала літаки, які не доставили в Росію
На тлі санкцій через розв'язану Росією війну в Україні багато авіакомпаній змінили або значно скоротили свої звичні маршрути. Але для деяких турецьких авіакомпаній це стало можливістю для заробітку.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на профільний авіапортал Simple Flying.
У середині травня AnadoluJet, дочірня компанія Turkish Airlines, мала отримати новий Boeing 737 MAX 8. Його спочатку замовив російський перевізник S7 Airlines. Літак з реєстраційним номером TC-LAG стане першим з декількох вузькофюзеляжних літаків, які отримає AnadoluJet. Всього літаків буде п'ять. Останній з них передадуть авіакомпанії 1 червня.
"Turkish Airlines, схоже, не втрачає часу і перекидає 737 MAX 8 в Туреччину. Всі п'ять літаків спочатку були замовлені російським авіаперевізником S7, але не були доставлені", — пишуть в Simple Flying.
Припускають, що літак не доставили замовнику до РФ через небажання Росії повторно сертифікувати Boeing 737 MAX після трагічних подій 2018 і 2019 років у Індонезії та Ефіопії.
"Але якби це було єдиною причиною, то в Boeing могли просто почекати, і органи цивільної авіації Росії через якийсь час все ж дозволили б такому борту літати в країні. Але схоже, що справжня причина відправки літаків іншому замовнику пов'язана з вторгненням Росії в Україну", — йдеться у публікації.
Згідно з даними BOE Family Flights, турецька компанія отримає такі літаки:
Фото: "Турецькі Авіалінії" також отримують кілька А350, спочатку замовлених "Аерофлотом" (Getty Images)
"Аналізуючи недавні поставки літаків Turkish Airlines, ми бачимо, що група авіакомпаній істотно виграла від вторгнення Росії в Україну і введених в результаті санкцій. Вона не тільки отримала кілька недоставлених літаків S7 Boeing 737 MAX 8, але і придбала кілька літаків Airbus A350-900, спочатку замовлених "Аерофлотом". Їх також не можуть доставити (до Росії - ред.) через санкції", - пише видання.
Хоча суми угоди не розкриваються, експерти припускають, літаки Boeing і Airbus вдалося отримати з істотною знижкою.
"Попри те, що з початку вторгнення між Європейським Союзом і Росією діють взаємні заборони на авіаперевезення і повітряний простір ЄС для літаків з РФ закрито, сполучення між Туреччиною і Росією і сьогодні здійснюється вільно", — відзначають в Simple Flying.
"Турецькі Авіалінії" продовжують обслуговувати великий список напрямків в Росію. А "Аерофлот" продовжує виконувати рейси в Стамбул, Анталію і ряд інших популярних туристичних локацій.
"Оскільки Туреччина зайняла цю "нейтральну" позицію у триваючій війні, сюди стало їхати багато росіян, які шукають можливості для відпочинку або бізнесу за межами своєї країни. Крім того, Turkish Airlines може полегшити пересадку пасажирів через стамбульський хаб з Росії в інші країни світу і назад", — звертають увагу у виданні.
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