ua ru
Пн, 26 грудня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Безкоштовні рейси в Європу для біженців: як потрапити на літак

Новость на русском →
Понеділок 26 грудня 2022 12:48
Безкоштовні рейси в Європу для біженців: як потрапити на літак Фото: Українські біженці у Швейцарії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Німеччина продовжує організовувати спеціальні авіарейси для українців із Молдови. 23 грудня 56 наших біженців доставили літаком до аеропорту Карлсруе.

Усього з початку війни Німеччина організувала 20 рейсів, якими вивезла з Молдови 954 українців, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Більшість із пасажирів гуманітарних рейсів – жінки та діти, а також кілька людей з тяжкими захворюваннями, які спочатку шукали притулку у Молдові.

"Насамперед нашої допомоги терміново потребують діти-біженці, жінки, люди похилого віку і люди з обмеженими можливостями. Для них особливо важливо благополучно прибути, отримати гарне медичне обслуговування і отримати догляд за дітьми в Німеччині", – сказала федеральний міністр внутрішніх справ Ненсі Фаезер.

Безкоштовні рейси в Європу для біженців: як потрапити на літакФото: Українці у Молдові (gettyimages.com)

Загальна кількість біженців, що прибула до Молдови з України з 24 лютого 2022 року, становить близько 380 000 осіб – це надзвичайно високий показник для Молдови з населенням близько 2,6 млн осіб.

Щоб допомогти цій країні, 12 країн ЄС, а також країни, що не входять до Шенгенської зони, Норвегія, Ліхтенштейн, Швейцарія та Ісландія погодилися час від часу приймати людей організованими рейсами.

Зареєструватися на рейс з Молдови до Німеччини та інших країн Європи можна на сторінці Агентства ООН у справах біженців у Молдові.

Взяти участь у програмі можуть вразливі категорії біженців, яким важко подорожувати наземним транспортом:

  • люди з інвалідністю;
  • люди з тяжкими захворюваннями;
  • самотні матері з трьома та більше дітей;
  • люди похилого віку з групи ризику;
  • вагітні.

За даними Верховного комісара ООН у справах біженців, із 24 лютого з України до Європи виїхали 7,8 млн осіб. Понад 4,8 мільйонів із них зареєструвалися для отримання тимчасового захисту або аналогічних національних схем захисту в Європі. У Німеччині прихисток оформили понад 1 млн українців.

Нагадаємо, ми писали, як змінилося ставлення до українців у країнах ЄС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Допомога Україні Авіасполучення
Відпочинок в Україні
Точки зору
Олег Васильєв
Фортеця та таємниці старого міста. Що варто побачити у Кам'янці-Подільському
Олег Васильєв
автор влогу "Залізні магістралі"
Ирина Савіна
Лижі та гори. Зимові курорти України, які відкрили сезон цього року
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Каріна Клименко
На рівні з громадянами ЄС. Які країни надають українцям безкоштовні медпослуги
Каріна Клименко
юрист компанії Stron Legal
Олексій Бурчевський
Рік найважчих випробувань. Як війна змінила українську цивільну авіацію
Олексій Бурчевський
фахівець у галузі авіаційного права
Всі точки зору