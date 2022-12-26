Безкоштовні рейси в Європу для біженців: як потрапити на літак

Німеччина продовжує організовувати спеціальні авіарейси для українців із Молдови. 23 грудня 56 наших біженців доставили літаком до аеропорту Карлсруе.

Усього з початку війни Німеччина організувала 20 рейсів, якими вивезла з Молдови 954 українців, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Більшість із пасажирів гуманітарних рейсів – жінки та діти, а також кілька людей з тяжкими захворюваннями, які спочатку шукали притулку у Молдові.

"Насамперед нашої допомоги терміново потребують діти-біженці, жінки, люди похилого віку і люди з обмеженими можливостями. Для них особливо важливо благополучно прибути, отримати гарне медичне обслуговування і отримати догляд за дітьми в Німеччині", – сказала федеральний міністр внутрішніх справ Ненсі Фаезер.

Фото: Українці у Молдові (gettyimages.com)

Загальна кількість біженців, що прибула до Молдови з України з 24 лютого 2022 року, становить близько 380 000 осіб – це надзвичайно високий показник для Молдови з населенням близько 2,6 млн осіб.

Щоб допомогти цій країні, 12 країн ЄС, а також країни, що не входять до Шенгенської зони, Норвегія, Ліхтенштейн, Швейцарія та Ісландія погодилися час від часу приймати людей організованими рейсами.

Зареєструватися на рейс з Молдови до Німеччини та інших країн Європи можна на сторінці Агентства ООН у справах біженців у Молдові.

Взяти участь у програмі можуть вразливі категорії біженців, яким важко подорожувати наземним транспортом:

люди з інвалідністю;

люди з тяжкими захворюваннями;

самотні матері з трьома та більше дітей;

люди похилого віку з групи ризику;

вагітні.

За даними Верховного комісара ООН у справах біженців, із 24 лютого з України до Європи виїхали 7,8 млн осіб. Понад 4,8 мільйонів із них зареєструвалися для отримання тимчасового захисту або аналогічних національних схем захисту в Європі. У Німеччині прихисток оформили понад 1 млн українців.

Нагадаємо, ми писали, як змінилося ставлення до українців у країнах ЄС.