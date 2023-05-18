Знижка 19% на честь річниці. Як придбати дешеві квитки Wizz Air на всі рейси

Бюджетна авіакомпанія Wizz Air проводить розпродаж авіаквитків на честь свого 19-річчя. 18 травня можна буде отримати знижку 19% на будь-яких маршрутах перевізника.

Також знижка діятиме на будь-які дати рейсів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Щоб придбати квиток зі знижкою, пасажир має бути членом клубу Wizz Discount Club. Оформити участь у цьому клубі можна під час бронювання авіаквитка.

Купити річне членство у Wizz Discount Club можна за 40 євро для індивідуальних мандрівників та 70 євро – для груп до 5 осіб. Такі умови вигідні тим, хто літає з Wizz Air декілька разів на рік.

Ті пасажири, які не літають регулярно з цією авіакомпанією, можуть почекати, поки розпродаж стане доступним для всіх. Це може відбутися 19 травня –у цей день в 2004 році авіакомпанія здійснила свій перший регулярний рейс.

Фото: Знижки на квитки можуть зробити доступними 19 травня (unsplash.com/artur voznenko)

Зазвичай Wizz Air робить розпродаж доступним лише для членів Wizz Discount Club, а через день дозволяє купити квитки за зниженою ціною всім іншим клієнтам. На це саме вказує примітка до реклами, де зазначено:

"Для наших учасників Wizz Discount Club святкування Дня народження розпочнеться раніше".

Нагадаємо, ми розповідали про топ-5 дешевих курортів на Середземному морі у 2023 році.