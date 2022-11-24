Без знання мови. Які вакансії залишаються для українців у Польщі в листопаді

У Польщі кількість вакансій у листопаді зменшилася на 20%. Деякі підприємства зменшують виробництво через витрати на енергоносії.

Втім, для українців ринок праці в Польщі залишається відкритим. В яких галузях найбільше вакансій, TRAVEL РБК-Україна повідомили експерти міграційної платформи EWL.

Яка ситуація на ринку праці в Польщі в листопаді

У багатьох галузях польської економіки все ще бракує працівників. Згідно з даними Міністерства сім’ї та соціальної політики Польщі, рівень безробіття в жовтні становив 5,1%, як у вересні.

"Робота в Польщі є, проте кількість вакансій зменшилася порівняно з вереснем-жовтнем, тоді вибір був ширшим. До сезонного спаду додався економічний чинник – деякі підприємства зменшують виробництво через вартість енергоносіїв і невпевненість у стабільній купівельній спроможності населення найближчим часом", – розповідає директор міжнародної рекрутації платформи EWL Марцін Колодзейчик.

В яких сферах є вакансії без знання польської мови

Польща залишається основним напрямком для економічної міграції українців. Українці, які не знають польської мови та не мають досвіду, шукають роботу в галузі е-сommerce та логістиці. Це робота на складах, пов’язана із комплектацією замовлень.

Проста фізична робота є на підприємствах харчової і переробної промисловості, на заводах автопрому з виготовлення деталей та аксесуарів для автомобілей. Там можна заробити сезонно або працюючи довгий термін.

Фото: Проста фізична робота є на підприємствах харчової і переробної промисловості (unsplash.com/arno-senoner)

Найбільше робочих рук потребують у транспортній галузі. У жовтні 61% компаній задекларували, що брак працівників сповільнює їхню діяльність.

За даними Польського економічного інституту, для 54% будівельних компаній брак працівників є найбільшою перешкодою для роботи – до війни багато чоловіків з України працювали на будівельних майданчиках Польщі. Також бракує висококваліфікованих технічних працівників: слюсарів, операторів машин.

Чи спричинили ракетні удари по Україні масовий виїзд за кордон

Масовані ракетні удари у жовтні та листопаді з руйнуваннями критичної інфраструктури не спричинили масового виїзду українців за кордон. Про це свідчать і дані Прикордонної служби Польщі.

"У Польщу та інші країни ЄС українці їдуть зараз переважно працювати. Ті, хто зараз працюють за кордоном, вирішують – залишатися за кордоном на свята і працювати чи повертатися додому", – зазначає Марцін Колодзейчик.

Фото: В Польщі бракує людей на виробництві (gettyimages.com)

Поляки виїжджають на заробітки у західну Європу

Поки українці їдуть заробляти гроші в Польщі, поляки почали активно їздити на заробітки у західні країни Європи. За останній рік такий попит зріс вдвічі. За даними сайту olx, із початку року понад 340 тисяч поляків осіб зверталися до рекрутерів, які пропонують роботу за межами країни. Найчастіше поляки їдуть до Німеччині та Британії.

"Найбільше роботою за кордоном стали цікавитися з вересня. Інфляція стала дуже відчутною для польських родин. Різниця між заробітками в Польщі та на Заході є суттєвою, тому поляки почали знову шукати можливостей заробити за кордоном", - звертає увагу експерт.

Нагадаємо, ми писали, що у Польщі рівень життя покращився у половини українців.