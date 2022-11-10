Можуть купувати більше. У Польщі рівень життя покращився у половини українців

Половина українців у Польщі покращили свій рівень життя порівняно з тим, як вони жили у своїй країні. 51% опитаних сказали, що можуть купувати речі та продукти, на які вдома бракувало коштів.

Як відчувають себе працевлаштовані українці в Польщі, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на money.pl.

Польща асоціюється із процвітанням

Результати дослідження агентства зайнятості Gremi Personal щодо якості життя українців у Польщі показують, що значно краще жити стали 51,1% наших співгромадян.

36,7% не бачать різниці;

12,2% — відповіли, що живуть на нижчому рівні, бо у своїй країні мали кращу роботу і заробляли більше.

Ця тенденція стосуються як висококласних спеціалістів, які працюють у Польщі за фахом, відкривають компанії та іноді заробляють більше поляків, так і трудових мігрантів, які приїжджають заробляти, щоб витратити ці гроші в Україні.

Фото: Купівельна спроможність українців у Польщі зростає (gettyimages.com)

Зазначається, що ще до війни Польща сприймалася як Захід для українців: це країна ЄС, яка асоціюється з благополуччям, добрими дорогами, інфраструктурою та доступністю всіх товарів та послуг.

"Українці, як і раніше, є цінними працівниками для польського підприємця та привабливими споживачами для польської економіки", - зазначила експерт агенції Анна Джоболда.

Лише у 2018 році українці витратили в Польщі в понад 10 млрд злотих за рік (понад 2 млрд євро).

Мінімальні зарплати відрізняються утричі

Ще до початку війни українці становили найбільшу групу економічної міграції в Польщі — вони приїжджали як на постійну роботу, яка більш оплачується, так і на тимчасові контракти.

"Зараз більшість громадян України шукають тимчасову роботу за 6-9-місячними контрактами, тому що хочуть повернутися на батьківщину", - зазначили експерти Gremi Personal.

Фото: Зараз більшість громадян України шукають роботу на 6-9 місяців (gettyimages.com)

Ціни на основні продукти у Польщі так Україні суттєво не відрізняються, навіть з огляду на інфляцію. Але мешканці Польщі заробляють у середньому до трьох разів більше, ніж в Україні.

"Наразі мінімальна заробітна плата в Польщі становить 3010 злотих брутто, а в Україні - 6,5 тисяч гривень, або близько 846 злотих", - пояснюють фахівці.

Українці вигідні для економіки Польщі, - експерти

За останніми даними міністерства сім’ї і соціальної політики Польщі, у цій країні за спрощеною процедурою працюють вже близько 650 тисяч громадян України.

Раніше професор Мацей Дущик із Центру досліджень міграції Варшавського університету назвав цифри, скільки податків українські біженці заплатили в бюджет Польщі.

Він зазначив, що на допомогу українцям було витрачено 3,5 мільярди злотих (750 млн євро), тоді як країна отримала 10 мільярдів злотих (2 млрд євро) від сплачених ними податків.

Фото: Українці, які залишаться у Польщі, посилять економіку цієї країни (gettyimages.com)

У перспективі план інтеграції біженців з України може сприяти збільшенню ВВП Польщі від 0,2% до 3,5%. Такий прогноз зробили експерти консалтингової компанії Deloitte.

Нагадаємо, ми писали, як відновити статус тимчасового захисту у Польщі.