Без знання мови. Де працюють та скільки заробляють українки в Румунії

Українські біженці та економічні мігранти все частіше шукають роботу в Румунії. Кількість таких запитів зрослає з початку зими.

Чим приваблюють вакансії українців та скільки можна заробляти в Румунії, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на міграційну платформу EWL.

Скільки можна заробити без знання мови і досвіду

Зарплати в Румунії нижчі за заробітки в інших країнах Європи, але країна може стати новим напрямком трудової міграції для українців завдяки умовам працевлаштування та розвитку місцевої економіки.

Для громадян України пропонують найчастіше просту фізичну роботу без досвіду та знання румунської мови. Українці працевлаштовуються на автоконцерни, які виробляють комплектуючі для європейських автогігантів, а також на підприємства харчової промисловості. У середньому можна заробити 600 -670 євро на місяць (24,4-27,2 тис. грн).

Є й вакансії для працівників з професійними навичками – працівниця швейного виробництва, кондитер чи помічник кухаря. На роботу на швейне виробництво беруть жінок і старшого віку – 50-55 років і навіть більше. Зарплата складає 800-900 євро на місяць (32,5-36,5).

"На вакансії розглядають і жінок, які мали досвід шиття вдома", – зауважує директор департаменту міжнародної рекрутації EWL Марцін Колодзейчик.

Механіки, електрики, зварювальники у Румунії можуть заробити до 1000 євро (40,6 тис.грн). Для підтвердження кваліфікації достатньо українських документів.

Фото: Робота на підприємстві харчової промисловості (gettyimages.com)

За словами Марціна Колодзейчика, Румунія має значні кадрові потреби.

"Румунія має потужний потенціал розвитку, її економіка подібна до польської. Нині усе більше підприємств переносять своє виробництво до Румунії, в першу чергу – це автоконцерни. Найближчим часом румунські підприємства потребуватимуть усе більше працівників, а роботодавці зацікавлені і охоче беруть на роботу громадян України, для яких процедура працевлаштування у країні проста", – говорить експерт.

Чому українки обирають роботу в Румунії

Взимку деякі місцеві підприємства брали на роботу жінок з України, забезпечуючи безкоштовним помешканням їх з дітьми. Таким чином змогли заповнити вакансії і дати біженцям роботу у складний час.

"Поки жінки працювали, дітьми займалися опікуни. Крім того, їм видавали купони на безкоштовне харчування, включно і для дітей. Відповідно, навіть маючи зарплату 450-550 євро, у жінок була можливість заробити і економити на базових витратах. В інших країнах Європи їм би довелося орендувати житло для себе і дітей власним коштом і купувати продукти, а це додаткові витрати", – пояснює Марцін Колодзейчик.

Нині деякі румунські роботодавці продовжують видавати картки на продукти, якими біженці можуть розрахуватися у магазинах, або забезпечують безкоштовним харчуванням.

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