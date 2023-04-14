Від 5000 євро. Які професії в Німеччині найкраще оплачуються

Німеччина приваблює українських біженців не лише широкою програмою допомоги від держави, а й можливістю знайти роботу, що добре оплачується.

У яких сферах діяльності високі зарплати і де не потрібен диплом, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на телеграм-канал "Німеччина/Україна/Біженці".

Які професії найбільш високооплачувані

У Німеччині можна знайти чимало професій із високою оплатою: це стосується й роботи для людей із вищою освітою та ручної праці. Гарним вважається прибуток від 5000 євро на місяць. Таку заробітну плату отримують:

менеджери по роботі з ключовими клієнтами;

уповноважені представники керівництва компаній;

викладачі ВНЗ (наприклад, керівники кафедр);

інженери.

На зарплату від 7000 євро на місяць можуть розраховувати:

лікарі-психіатри;

авіадиспетчери;

нотаріуси.

Найбільш високооплачуваними співробітниками є дипломовані лікарі, менеджери вищої ланки та спеціалісти сфери IT за наявності достатнього професійного досвіду. Від 10000 євро одержують:

керівники компаній, великих філій;

деякі лікарі;

пілоти;

юристи;

топ-менеджери;

спеціалісти IT-сфери.

Фото: Робота на автозаводі (gettyimages.com)

Скільки заробляють іноземці без диплому

Серед тих, хто працює руками, непогано заробляють кухарі (зарплата близько 3900 євро), маляри одержують приблизно 3900 євро, м'ясники заробляють у середньому 3820 євро, майстри по дереву близько 3700 євро.



Завжди потрібні працівники будівельних спеціальностей. Для українців та інших іммігрантів можна знайти робочі місця із заробітком близько 2900 євро. Крім того, добре оплачується навіть період стажування. Наприклад, муляр-стажер отримуватиме приблизно 1400 євро. Підсобники можуть розраховувати на зарплату 2700 євро, оператори кол-центрів – 2300. Експедиторам, водіям та комірникам щомісяця платять приблизно 2100 євро, садівникам – близько 1700 євро на місяць.

Нагадаємо, ми писали, де працюють у Польщі біженці з України.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.