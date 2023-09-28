Знакові локації. В Україні з'явиться мапа звитяг і пам'яті українського народу

В Україні планується створити мапу визначних місць, пов'язаних із битвами. Проект представив голова громадської організації "Україна Інкогніта" Роман Маленков.

Реалізація "Мапи звитяг і пам'яті українського народу" відбуватиметься у три етапи – від створення електронної версії до облаштування знакових місць, повідомляє РБК-Україна з посиланням на uacrisis.org.

Проект має на меті привернути увагу суспільства до героїзацїї і меморіалізації в Україні.

"Як організація, яка понад 15 років займається краєзнавчими дослідженнями, ми бачимо, що в Україні немає будь-яких підходів до меморіалізації українських звитяг. Маємо один величезний меморіал на місці битв. Це меморіал під Берестечком на місці однієї з найбільших поразок українського народу. Його на початку двадцятого століття збудували росіяни для того, щоб вказати на те, що оце от ваше місце, і куди б ви нет прагнули, все рівно програєте. Ми вирішили змінити цю ситуацію", – пояснив Роман Маленков.

Як зазначається на сайті організації, на місцях українських звитяг практично немає значних пам’ятників чи меморіалів, найчастіше туди немає навіть доріг із твердим покриттям. Наприклад, місце, де відбулася легендарна Корсунська битва 1648 року, позначене невеликим каменем із написом та дерев’яним хрестом.

Проект мапи звитяг передбачає три етапи: позначення усіх історичних місць перемог та поразок в електронній системі, потім встановлення табличок на місцях. Згодом – створення меморіалів та облаштування доріг до них.

"Для реалізації запланованого знадобиться допомога з боку вчених, і вона вже надається. Історики, краєзнавці, географи допоможуть локалізувати такі місця пам’яті", – додав засновник "Україна Інкогніта".

Допомагатиме втілити ідею Музей становлення української нації та Центр досліджень воєнної історії ЗСУ.

Раніше Роман Маленков розповідав, де поховані творці української державності. Чотири українські гетьмани поховані в Росії.

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