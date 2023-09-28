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Знаковые локации. В Украине появится карта побед и памяти украинского народа

Фото: Одно из мест на карте побед – село Четвертиновка на Виннитчине (коллаж РБК-Украина/Роман Маленков)
Автор: Ольга Маджумдар

В Украине планируется создать карту достопримечательностей, связанных с битвами. Проект представил глава общественной организации "Украина Инкогнита" Роман Маленков.

Реализация "Карты побед и памяти украинского народа" будет проходить в три этапа – от создания электронной версии до обустройства знаковых мест, сообщает РБК-Украина со ссылкой на uacrisis.org.

Цель проекта – привлечь внимание общества к героизации и мемориализации в Украине.

"Как организация, которая более 15 лет занимается краеведческими исследованиями, мы видим, что в Украине нет каких-либо подходов к мемориализации украинских побед. Есть один огромный мемориал на месте битв. Это мемориал под Берестечком на месте одного из крупнейших поражений украинского народа. Его в начале двадцатого века построили россияне для того, чтобы указать на то, что вот ваше место, и куда бы вы ни стремились, все равно проигрываете. Мы решили изменить эту ситуацию", – пояснил Роман Маленков.

Как отмечается на сайте организации, на местах украинских побед практически нет значительных памятников или мемориалов, чаще всего туда нет даже дорог с твердым покрытием. Например, место, где произошло легендарное Корсунское сражение 1648 года, отмечено небольшим камнем с надписью и деревянным крестом.

Проект карты побед подразумевает три этапа: обозначение всех исторических мест побед и поражений в электронной системе, затем установку табличек на местах. Впоследствии – создание мемориалов и обустройство дорог к ним.

"Для реализации запланированного понадобится помощь со стороны ученых и она уже предоставляется. Историки, краеведы, географы помогут локализовать такие места памяти", – добавил основатель "Украина Инкогнита".

Поможет воплотить в жизнь идею Музей становления украинской нации и Центр исследований военной истории ВСУ.

Ранее Роман Маленков рассказывал, где похоронены творцы украинской государственности. Четыре украинских гетмана похоронены в России.

Также мы рассказывали, как команда "Украина Инкогнита" в экспедициях находит древнеукраинские каменные кресты.

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