Зміни з квітня. Що відбувається з програмою CUAET у лютому 2023 року

Програма спрощеного переїзду українців до Канади офіційно діє до 31 березня 2023 року. Ця дата хвилює багатьох людей, які тільки подають документи на візу.

Що буде в квітні, коли програма формально завершить своє існування, розповідає TRAVEL РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал "10 хвилин про життя в Канаді", який веде українець Володимир Кучерявий.

Що треба знати про канадську візу для українців

Програма CUAET діє вже 10 місяців. CUAET – Canada-Ukraine authorization for emergency travel – це програма, яку придумав уряд Канади, щоб допомогти українцям переїхати жити і працювати в цій країні. Подача на візу повністю безкоштовна.

Програма складається з двох компонентів:

віза, яку вклеюють у паспорт;

work permit (дозвіл на роботу), який отримують вже в Канаді.

"Майже всі люди з осені 2022 року отримують так звану "робочу візу" – W1. Вона слугує тільки для того, щоб перетнути канадський кордон. При виході на роботу ви будете показувати не паспорт із візою, а документ, який називається "ворк перміт", ви його отримаєте у візового офіцера в аеропорту, коли прилетите до Канади", – пояснює Володимир Кучерявий.

Він додає: якщо прилетіти у квітні, коли програма формально завершить існування, але мати на руках робочу візу на 3 роки, вклеєну в паспорт, то є майже 100% шансів, що ворк перміт видадуть. Це підтверджують і міграційні консультанти, з якими українець спілкувався на цю тему.

Фото: Прибуття українців до Канади (gettyimages.com)

"Всі візові консультанти зараз мають передчуття, що продовження програми буде, бо війна триває і люди продовжують виїжджати з України. Забирати в них можливість отримати візу було б неправильно. Ця програма була вигадана буквально за тиждень, і можливо на порозі закінчення уряд Канади якось її продовжить", – припускає блогер.

З якими візами можна прибути в Канаду

Володимир Кучерявий попереджає: щоб отримати саме 3-річний work permit, треба, щоб паспорт, який українець везе із собою, мав якомога довший термін дії. Бо якщо паспорт дійсний ще 2 роки, то і дозвіл на роботу видадуть на 2 роки. Після отримання нового паспорта на території Канади, можна подовжити свій ворк перміт.

"Якщо у вас в паспорті вклеєна visitor віза, яку видавали до вересня, необхідно мати лист про попереднє затвердження ворк перміту. Багато людей при подачі на візу отримували цей лист, якщо вони ставили галочку, що планують працювати в Канаді. Якщо ви приїдете після березня, вам напевне також дадуть work permit", – каже він.

"Якщо у вас просто туристична віза visitor1 і немає жодних листів, я би радив приїхати в Канаду хоча б на два тижні до кінця березня та отримати свій трирічний ворк перміт. Тоді у вас буде можливість не жити в Канаді, але, наприклад, повернутися через рік. Якщо ви цим не скористаєтеся, є ймовірність, що влітку у вас буде просто статус туриста і ви не зможете легально працювати", – припускає ведучий каналу.

Фото: Українців консультують в аеропорту Торонто і Онтаріо (facebook.com/cuiasorg)

Що дає work permit українцям в Канаді

Перебування в Канаді в статусі іноземного працівника з ворк пермітом – максимально сприятливе, дозволяє працювати в будь-якій провінції на будь-якій посаді.

"Ви будете легально сплачувати податки, отримаєте безкоштовну медичну страховку з першого дня в Канаді.Також зможете отримати матеріальну допомогу. Вона формально буде діяти рік – до кінця червня 2023 року. Можливо, потім її перестануть давати", – звертає увагу Володимир Кучерявий.

Це суттєва допомога – 3000 канадських доларів на дорослу людину або 1500 – на дитину. Отримати її можна, лише маючи work permit та відкритий рахунок в банку. Ці гроші можна отримати на свій рахунок буквально за 5 робочих днів від приїзду в Канаду.

Що змінилося для українців при в'їзді в Канаду

"Щодо новин – я був нещодавно в аеропорту в Торонто, там замість Червоного Хреста з'явилась компанія CUIAS (Канадсько-українська імміграційна служба) – це організація, яка зустрічає українців також і в аеропорту Оттава. Найголовніше, вони надають можливість отримати безкоштовний готель на 3-4 дні, плюс таксі до готелю", – розповідає блогер.

Проживання можуть продовжити на термін до 2 тижнів. Крім того, в аеропорту допомагають інформаційно, розповідають, які документи отримувати.

Продовжуються провінційні виплати, додає українець. Майже в усіх провінціях є власні програми матеріальної допомоги: в Онтаріо, Британській Колумбії, Манітобі.

"Суми залежать від вашого матеріального стану – треба довго чекати, поки справа буде розглянута, буде співбесіда, просять виписки з рахунків у банку, але суми суттєві. Наприклад, у Британській Колумбії платять 1700 доларів на родину упродовж 6 місяців, в Онтаріо платять приблизно 1200 доларів на дорослого за 2 місяці. Кожних 2 місяці можна заново подаватися", – розповідає Володимир Кучерявий.

Фото: Більшість провінцій мають власні програми допомоги (gettyimages.com)

Безкоштовне житло у лютому в Канаді більш доступне, бо в "мертвий" туристичний сезон всі готелі пусті. Отже, благодійні організації мають можливість селити туди людей.

"Також є очікування, що у березні, коли багато українців приїде до Канади, буде сплеск, при якому буде важче знайти собі постійне житло та роботу. Така ситуація була влітку – приїжджали по 10-20 тисяч людей на місяць", – зауважує блогер.

У січні 2023 року в Канаду приїхали тільки 3000 людей. На початку грудня було 150 тисяч українців. 520 тисяч віз було видано, ще 300 тисяч заявок є в обробці – уряд не встигає їх опрацювати.

"Якщо ви думаєте про Канаду, до кінця березня подайтеся на цю візу і ви гарантовано її отримаєте. За всі ці місяці не чув, щоб були відмови – всім дають візи. Отримаєте її протягом приблизно 3 місяців – потім можете і не скористатися, але матимете право приїхати в одну із найрозвиненіших країн світу", – каже емігрант.

Він також має сподівання, що будуть зміни й у можливості отримати permanent residentship (дозвіл на постійне проживання), щоб залишитися в Канаді після 3 років. Зараз у країні діють понад 100 імміграційних програм.

Нагадаємо, ми писали, що здивувало українку за півроку життя в Канаді.

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