Изменения с апреля. Что происходит с программой CUAET в феврале 2023 года

Программа упрощенного переезда украинцев в Канаду официально действует до 31 марта 2023 года. Эта дата волнует многих людей, которые только подают документы на визу.

Что будет в апреле, когда программа формально завершит свое существование, рассказывает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал "10 минут о жизни в Канаде", который ведет украинец Владимир Кучерявый.

Что нужно знать о канадской визе для украинцев

Программа CUAET действует уже 10 месяцев. CUAET – Canada-Ukraine authorization for emergency travel – это программа, которую придумало правительство Канады, чтобы помочь украинцам переехать жить и работать в этой стране. Подача на визу полностью бесплатна.

Программа состоит из двух компонентов:

виза, которую вклеивают в паспорт;

work permit (разрешение на работу), которое получают уже в Канаде.

@Почти все люди с осени 2022 года получают так называемую "рабочую визу" - W1. Она служит только для того, чтобы пересечь канадскую границу. При выходе на работу вы будете показывать не паспорт с визой, а документ, который называется "ворк пермит" , вы его получите у визового офицера в аэропорту, когда прилетите в Канаду", – объясняет Владимир Кучерявый.

Он добавляет: если прилететь в апреле, когда программа формально завершит существование, но иметь на руках рабочую визу на 3 года, вклеенную в паспорт, то есть почти 100% шансов, что ворк пермит выдадут. Это подтверждают и миграционные консультанты, с которыми украинец общался на эту тему.

Фото: Прибытие украинцев в Канаду (gettyimages.com)

"У всех визовых консультантов сейчас есть предчувствие, что продолжение программы будет, потому что война длится и люди продолжают выезжать из Украины. Забирать у них возможность получить визу было бы неправильно. Эта программа была придумана буквально через неделю, и возможно на пороге окончания правительство Канады как-то ее продолжит", – предполагает блогер.

С какими визами можно прибыть в Канаду

Владимир Кучерявый предупреждает: чтобы получить именно 3-летний work permit, нужно, чтобы паспорт, который украинец везет с собой, имел как можно более длительный срок действия. Потому что если паспорт действителен еще 2 года, то и разрешение на работу выдадут на 2 года. После получения нового паспорта на территории Канады можно продлить свой ворк пермит.

"Если у вас в паспорте вклеена visitor виза, которую выдавали до сентября, необходимо иметь письмо о предварительном утверждении ворк пермита. Многие люди при подаче на визу получали это письмо, если они ставили галочку, что планируют работать в Канаде. Если вы приедете после марта вам, наверное, также дадут work permit", – говорит он.

"Если у вас просто туристическая виза visitor1 и нет никаких писем, я бы советовал приехать в Канаду хотя бы на две недели до конца марта и получить свой трехлетний ворк пермит. Тогда у вас будет возможность не жить в Канаде, но, например, вернуться через год. Если вы этим не воспользуетесь, есть вероятность, что летом у вас будет просто статус туриста и вы не сможете легально работать", – предполагает ведущий канала.

Фото: Украинцев консультируют в аэропорту Торонто и Онтарио (facebook.com/cuiasorg)

Что дает work permit украинцам в Канаде

Пребывание в Канаде в статусе иностранного работника с ворк пермитом – максимально благоприятное, позволяет работать в любой провинции на любой должности.

"Вы будете легально платить налоги, получите бесплатную медицинскую страховку с первого дня в Канаде. Также сможете получить материальную помощь. Она формально будет действовать год – до конца июня 2023 года. Возможно, потом ее перестанут давать", – обращает внимание Владимир Кучерявый.

Это существенная помощь – 3000 канадских долларов на взрослого человека или 1500 – на ребенка. Получить ее можно только имея work permit и открытый счет в банке. Эти деньги можно получить на свой счет буквально в 5 рабочих днях от приезда в Канаду.

Что изменилось для украинцев при въезде в Канаду

"О новостях – я был недавно в аэропорту в Торонто, там вместо Красного Креста появилась компания CUIAS (Канадско-украинская иммиграционная служба) – это организация, которая встречает украинцев также и в аэропорту Оттава. Самое главное, они предоставляют возможность получить бесплатный отель на 3-4 дня, плюс такси в гостиницу", – рассказывает блоггер.

Проживание могут продлить на срок до 2 недель. Кроме того, в аэропорту помогают информационно, рассказывают, какие документы получать.

Продолжаются провинциальные выплаты, добавляет украинец. Почти во всех провинциях есть собственные программы материальной помощи: Онтарио, Британская Колумбия, Манитоба.

"Суммы зависят от вашего материального положения – нужно долго ждать, пока дело будет рассмотрено, будет собеседование, просят выписки со счетов в банке, но суммы существенные. Например, в Британской Колумбии платят 1700 долларов на семью в течение 6 месяцев, в Онтарио платят примерно 1200 долларов на взрослого за 2 месяца. Каждые 2 месяца можно заново подаваться", – рассказывает Владимир Кучерявый.

Фото: Большинство провинций имеют свои собственные программы помощи (gettyimages.com)

Бесплатное жилье в феврале в Канаде доступнее, потому что в "мертвый" туристический сезон все отели пусты. Следовательно, благотворительные организации могут селить туда людей.

"Также есть ожидание, что в марте, когда многие украинцы приедут в Канаду, будет всплеск, при котором будет труднее найти себе постоянное жилье и работу. Такая ситуация была летом – приезжали по 10-20 тысяч человек в месяц", – отмечает блоггер.

В январе 2023 года в Канаду приехали только 3000 человек. В начале декабря было 150 тысяч украинцев. 520 тысяч виз было выдано, еще 300 тысяч заявок в работе – правительство не успевает их обработать.

"Если вы думаете о Канаде, до конца марта подайтесь на эту визу и вы гарантированно ее получите. За все эти месяцы не слышал, чтобы были отказы – всем дают визы. Получите ее в течение примерно 3 месяцев – потом можете и не воспользоваться, но будете иметь право приехать в одну из самых развитых стран мира", – говорит эмигрант.

Он также надеется, что будут изменения и в возможности получить permanent residentship (разрешение на постоянное проживание), чтобы остаться в Канаде после 3 лет. Сейчас в стране действуют более 100 иммиграционных программ.

Напомним, мы писали, что удивило украинку за полгода жизни в Канаде.

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