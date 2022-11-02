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Зміна правил. Українцям у Болгарії дадуть два тижні на переселення з готелів

Фото: Українські біженці у Болгарії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українцям в Болгарії продовжили програму безкоштовного проживання на необмежений термін. Таке рішення прийняла Рада міністрів 31 жовтня.

Втім, умови прихистку змінили, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Міністерство туризму Болгарії.

"Нікого не залишимо на вулиці, допомога триватиме"

Зазначається, що українські біженці у Болгарії зможуть перебувати в місцях безплатного розміщення з безкоштовним або платним харчуванням принаймні всю зиму. Але це будуть не готелі, як раніше – а державні та муніципальні бази.

Українцям дадуть 15 днів, щоб переселитися з готелів, де вони зараз мешкають, у державні заклади за програмою допомоги біженцям.

"Ми хочемо переконатися, що ці біженці будуть розміщені в належних місцях, і їх не доведеться переселяти в умовах суворої зимової погоди. Так було встановлено практикою в ЕС. Тільки Болгарія та ще дві країни – Кіпр та Ірландія – дають такий захист на необмежений термін. В інших країнах такий захист давно вичерпаний", - зауважив міністр внутрішніх справ Іван Демерджиєв.

Чиновник уточнив, що українці залишаться на державних базах принаймні до кінця року, але припиняти програму в зимовий період у планах немає.

"Ми нікого не залишаємо на вулиці. Ті, хто потребує, будуть розміщені у державних базах, допомога їм триватиме", - підтвердив міністр туризму Ілін Димитров.

Зазначається, що фінансування закладів, які розміщуватимуть біженців, не змінюється. Селити у державні бази будуть як тих біженців, що користувалися тимчасовим захистом до 31 жовтня, так і новоприбулих.

Нагадаємо, ми писали, що Іспанія увійшла в топ-5 країн за кількістю українських біженців.

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Болгарияжилье для переселенцев