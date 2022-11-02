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Смена правил. Украинцам в Болгарии дадут две недели на переселение из отелей

Фото: Украинские беженцы в Болгарии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцам в Болгарии продлили программу бесплатного проживания на неограниченный срок. Такое решение принял Совет министров 31 октября.

Впрочем, условия убежища изменили, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Министерство туризма Болгарии.

"Никого не оставим на улице, помощь будет продолжаться"

Отмечается, что украинские беженцы в Болгарии смогут находиться в местах бесплатного размещения с бесплатным или платным питанием, по крайней мере, всю зиму. Но это будут не отели, как раньше – а государственные и муниципальные базы.

Украинцам дадут 15 дней, чтобы переселиться из гостиниц, где они сейчас живут, в государственные учреждения по программе помощи беженцам.

"Мы хотим убедиться, что эти беженцы будут размещены в надлежащих местах, и их не придется переселять в условиях суровой зимней погоды. Так было установлено практикой в ЕС. Только Болгария и две страны – Кипр и Ирландия – дают такую защиту на неограниченный срок. В других странах такая защита давно исчерпана", - заметил министр внутренних дел Иван Демерджиев.

Чиновник уточнил, что украинцы останутся на государственных базах, по крайней мере, до конца года, но прекращать программу в зимний период в планах нет.

"Мы никого не оставляем на улице. Те, кто нуждается, будут размещены в государственных базах, помощь им будет продолжаться", - подтвердил министр туризма Илин Димитров.

Отмечается, что финансирование заведений, которые будут размещать беженцев, не меняется. Селить в государственные базы будут как беженцев, которые пользовались временной защитой до 31 октября, так и новоприбывших.

Напомним, мы писали, что Испания вошла в топ-5 стран по количеству украинских беженцев.

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Болгарияжилье для переселенцев