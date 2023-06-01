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Из Львова эвакуировали за границу еще один гражданский самолет: детали

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Четверг 01 июня 2023 16:54
Из Львова эвакуировали за границу еще один гражданский самолет: детали Фото: Аэропорт Львова (facebook.com/lvivinternationalairport)
Автор: Ольга Маджумдар

Из аэропорта Львов эвакуировали третий гражданский самолет с начала войны. Перелет в Варшаву авиалайнер совершил 1 июня.

Передвижение воздушного судна зафиксировало онлайн-радар Flightradar24 после пересечения границы, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Утром из Львова вылетел широкофюзеляжный авиалайнер Airbus A330-300 с мальтийской регистрацией 9H-SME. Самолет приземлился в Варшаве в 07:16. Передвижение воздушного судна было зафиксировано, когда пилоты включили передатчик самолета на территории Польши.

Авиалайнер несколько часов находился в столичном аэропорту Польши, а затем вылетел в город Шатор во Франции. Там самолеты проходят техническое обслуживание или консервацию при длительном хранении.

A330-300 прибыл во Львов накануне полномасштабного вторжения – 23 февраля 2022 года. Воздушное судно арендовала украинская авиакомпания Windrose для перевозки грузов.

Из Львова эвакуировали за границу еще один гражданский самолет: детали

Фото: Эвакуация самолета из Львова 1 июня (скриншот Flightradar24)

Это не первая успешная эвакуация самолетов с аэродромов Украины с начала войны. На данное время известно известно о других случаях:

  • 2 апреля 2022 года пилоты перегнали региональный самолет ATR 72 Windrose из Львова в Варшаву;
  • 13 сентября 2022 года лоукостер Wizz Air эвакуировал авиалайнер Airbus A320 из Львова в Катовице;
  • 4 апреля 2023 года украинская авиакомпания SkyUp смогла перегнать самолет Boeing 737-800 из аэропорта Борисполь в Румынию. Это был единственный авиалайнер перевозчика, остававшийся в Украине на момент начала войны.

Ранее стало известно, что 20 декабря 2022 года Турция эвакуировала два военно-транспортных самолета Airbus A400. Они прибыли в Борисполь в ночь с 23 на 24 февраля 2022 года.

Напомним, мы писали, что уже четвертая украинская авиакомпания начала полеты за границей.

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Львов эвакуация Авиация Украины аеропорт
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