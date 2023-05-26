Уже четверта українська авіакомпанія почала польоти за кордоном: деталі

Фото: Літак авіакомпанії Azur Air Ukraine в аеропорту "Бориспіль" до війни (facebook.com/airportboryspil)

Ще одна українська авіакомпанія змогла відновити польоти під час війни. Нещодавно стала виконувати рейси Skyline Express.

Перевізник вже здійснив перельоти між Варшавою, Катовіце та болгарським містом Бургас, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Українська авіакомпанія Skyline Express раніше мала назву Azur Air Ukraine. Перевізник відновив рейси у травні 2023 року на літаку Boeing 757-300, який нещодавно отримав.

Згідно з даними онлайн-радару Flightradar24, цей авіалайнер 26 травня здійнив польоти між польськими Катовіце, Варшавою та болгарським курортним містом Бургас.

Це вже четверта українська пасажирська авіакомпанія, яка повертається у небо після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Рейси на замовлення інших авіакомпаній та туроператорів зараз також виконують SkyUp та Windrose. Минулого літа також піднімалися в небо літаки МАУ, але наразі авіакомпанія не виконує рейси через конфлікт акціонерів.

Авіакомпанія Azur Air Ukraine змінила назву на Skyline Express у березні 2023 року. Перевізник афілійований з туроператором Anex Tour, який активно працював на російському та українському ринку.

У Росії продовжує роботу авіакомпанія Azur Air, на яку накладені західні санкції. Перевізник виконує рейси до Туреччини.

Перейменування Azur Air Ukraine може бути пов’язане з бажанням власників продовжити роботу української авіакомпанії, щоб вона не асоціювалася з Росією, зауважує видання.

Спочатку Azur Air Ukraine мала назву "Ютейр-Україна" та працювала як дочірня компанія російської "Ютейр". У 2015 році авіакомпанію викупили структури Anex Tour, і вона отримала назву Azur Air Ukraine.

Нагадаємо, ми писали, що SkyUp почала виконувати рейси в африканську країну.

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