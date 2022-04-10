"Живите до победы". Где и как украинцы предлагают бесплатное жилье для переселенцев

Жителей восточных областей призывают выехать в более безопасные регионы из-за обострения военных действий на востоке страны. Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что эвакуироваться нужно до новой фазы войны – пока есть такая возможность.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, куда могут переехать украинцы из "горячих точек", если они не планируют искать убежища в других странах, и какое бесплатное размещение предлагают наши соотечественники.

"Сегодня расстреляли колеи, и мы пока вернулись домой"

На странице группы "Прихисток" в Facebook бегущие от войны люди пытаются найти жилье наперед, чтобы ехать с детьми не "в пустоту". Украинцы из восточных регионов часто интересуются размещением глубоко на западе. Например, люди пишут похожие просьбы:

"Семья из Донецкой области снимет дом или квартиру на длительный срок. Чистоту и порядок гарантируем. Желательно - Ивано-Франковская область. Или в Коломые, помогите, пожалуйста".

Некоторым не сразу удается выехать хоть куда-то. Например, в другом посте люди также пытались договориться о жилье до эвакуации.

"Семья из 4 человек ищет временное жилье. Выезжаем сегодня эвакуационным поездом из Славянска", - написала 7 апреля одна из жительниц Донецкой области.

Фото: Пассажиры на вокзале Львова (gettyimages.com)

Ей предложили бесплатный вариант размещения во Львовской области недалеко от границы. В ответ жительница Славянска написала, что пока не удалось выехать.

"Сегодня расстреляли колеи, и мы вернулись домой пока что. Очень благодарна, что откликнулись", - объяснила она ситуацию.

Немало и объявлений о том, что ищут жилье в любом месте, и условия значения не имеют:

"Подскажите жилье, пожалуйста, для беженцев с временно оккупированной территории. Не важно, какая область, не важно, какие условия. Две мамы с двумя детьми, и мужчина".

К слову, часто переселенцы не просят предоставить жилье бесплатно, но многие жители других областей предлагают дома без оплаты. Также в комментариях волонтеры пишут телефоны украинских фермеров, которые готовы принимать беженцев надолго и бесплатно.

Где в Украине предлагают бесплатное жилье переселенцам

В Украине 25 февраля был создан сайт "Прихисток" (prykhystok.gov.ua) – коммуникационная площадка для тех, кто хочет помочь с жильем, и тех, кто в нем нуждается.

На платформе можно выбрать область, в которой предлагается бесплатное жилье. В некоторых регионах таких объявлений около двух тысяч (например, Львовская, Хмельницкая, Ровенская), где-то – несколько сотен (Киев, Тернопольская, Закарпатская области).

Фото: Многие переселенцы хотят уехать подальше на запад страны (unsplash.com/oleh-morhun)

Свежих объявлений о размещении в западных областях немного – в большинстве предлагают место для одного-двух переселенцев. Попадаются варианты в городских квартирах и сельских домах с удобствами на улице. В большинстве – для мам с детьми. Но иногда жилье предлагают и одиноким женщинам постарше – в обмен на помощь по хозяйству и общение.

"Живите в квартире с удобствами, сколько надо"

На сайте "Прихисток" объявлений с приметкой о сроках "до победы", "на неопределенный срок" - много.

"Живем в центре города, двухкомнатная квартира с раскладным диваном в зале, могу разместить 1-2 человека. Животные +. Квартира уютная, но старушка, стиралка, газовая колонка, микроволновка, папоротник. Выпьем китайского чая, посмотрим фильм на проекторе, разгрузим вас от лишнего напряжения, пока есть такая возможность", - написали хозяева квартиры в Ровно, которые предлагают жилье "до победы".

А в Шацке Волынской области на любой срок готовы принять семью с детьми в отдельную комнату частного дома с удобствами.

Кроме того, у переселенцев с востока после прибытия в Киев есть возможность перевести дух и у гостеприимных киевлян.

Например, в районе Позняки предлагается отдельная комната для семейной пары – "до победы". В Святошинском районе – комната в 2-комнатной квартире для кого-либо.

Фото: Обрести временный дом в безопасном месте переселенцам предлагают простые горожане (unsplash.com/marjan-blan-marjanblan)

На Лесном массиве также предлагают жилье для двоих "до победы":

"Отдельная комната без ремонта с выходом на балкон. Квартира с хозяйкой, тихий район. В квартире есть все удобства: горячая вода, газовая плита, двуспальная кровать (есть еще раскладное кресло), телевизор, стиральная машина, холодильник. Рядом лес, стадион, турники".

К слову, много предложений в Киеве с размещением в свободной комнате одного переселенца. Иногда предлагают жилье за присмотр за пожилым человеком.

На сайте "Допомагай" (shelter.dopomagai.org) есть также немало предложений для переселенцев пожить бесплатно или за оплату коммунальных услуг – преимущественно в селах разных областей. Хозяева готовы даже приобрести скот для переселенцев, которые решат "осесть" на год и обрабатывать огород для себя.

К расселению подключаются "туризм" и церкви

Если частные лица могут разместить у себя несколько человек, то для больших групп найти жилье намного сложнее. Тут к общей проблеме подключился и туристических сектор – владельцы детских комплексов и отелей готовы предоставить номера с удобствами для тех, кто бежит от войны.

Например, в Переяславе Киевской области предлагают разместить до 100 человек в детском оздоровительном комплексе. Срок – "на время войны".

Также одно из свежих предложений – поселить до 8 беженцев в мини-отеле в номерах со всеми удобствами в Затоке Одесской области.

В городе Хуст на Закарпатье - локации, куда весной туристы едут на цветение сакуры и в Долину нарциссов – предлагают разместить до 20 человек на период войны. Жилье обещают подыскать с помощью церквей, или поселить в общежитии, в детском саду.

Фото: Бесплатное жилье переселенцам предлагают и в туристических локациях (khust.tv)

Компенсация для предоставления жилья для беженцев

Украинцы, которые готовы бесплатно поделиться кровом с беженцами, могут получить от государства небольшую компенсацию, которую можно потратить на оплату коммунальных услуг. Получить деньги могут совершеннолетние владельцы жилых помещений, которые размещают у себя внутренне перемещенных лиц.

Сумма помощи от государства – 14,77 гривен в сутки. За двоих переселенцев за 30 дней государство компенсирует 886 гривен.

Чтобы получить компенсацию, нужно:

Зарегистрировать свое жилье на сайте prykhystok.gov.ua. Подать в местные органы самоуправление заявление и копии документов размещенных лиц – на следующий после заселения день. При выезде переселенцев из жилья тоже подать об этом заявление. Обратиться в местный сельсовет или горсовет для получения денежной помощи. Получить деньги на карту в следующем месяце при условии отсутствия задолженности по коммуналке.

Напомним, мы писали, что польский предприниматель выделил для украинцев целый коттеджный городок.