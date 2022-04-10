"Живите до победы". Где и как украинцы предлагают бесплатное жилье для переселенцев

На сайтах помощи беженцам можно найти сотни вариантов размещения
Жителей восточных областей призывают выехать в более безопасные регионы из-за обострения военных действий на востоке страны. Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что эвакуироваться нужно до новой фазы войны – пока есть такая возможность.
TRAVEL РБК-Украина рассказывает, куда могут переехать украинцы из "горячих точек", если они не планируют искать убежища в других странах, и какое бесплатное размещение предлагают наши соотечественники.
На странице группы "Прихисток" в Facebook бегущие от войны люди пытаются найти жилье наперед, чтобы ехать с детьми не "в пустоту". Украинцы из восточных регионов часто интересуются размещением глубоко на западе. Например, люди пишут похожие просьбы:
"Семья из Донецкой области снимет дом или квартиру на длительный срок. Чистоту и порядок гарантируем. Желательно - Ивано-Франковская область. Или в Коломые, помогите, пожалуйста".
Некоторым не сразу удается выехать хоть куда-то. Например, в другом посте люди также пытались договориться о жилье до эвакуации.
"Семья из 4 человек ищет временное жилье. Выезжаем сегодня эвакуационным поездом из Славянска", - написала 7 апреля одна из жительниц Донецкой области.
Фото: Пассажиры на вокзале Львова (gettyimages.com)
Ей предложили бесплатный вариант размещения во Львовской области недалеко от границы. В ответ жительница Славянска написала, что пока не удалось выехать.
"Сегодня расстреляли колеи, и мы вернулись домой пока что. Очень благодарна, что откликнулись", - объяснила она ситуацию.
Немало и объявлений о том, что ищут жилье в любом месте, и условия значения не имеют:
"Подскажите жилье, пожалуйста, для беженцев с временно оккупированной территории. Не важно, какая область, не важно, какие условия. Две мамы с двумя детьми, и мужчина".
К слову, часто переселенцы не просят предоставить жилье бесплатно, но многие жители других областей предлагают дома без оплаты. Также в комментариях волонтеры пишут телефоны украинских фермеров, которые готовы принимать беженцев надолго и бесплатно.
В Украине 25 февраля был создан сайт "Прихисток" (prykhystok.gov.ua) – коммуникационная площадка для тех, кто хочет помочь с жильем, и тех, кто в нем нуждается.
На платформе можно выбрать область, в которой предлагается бесплатное жилье. В некоторых регионах таких объявлений около двух тысяч (например, Львовская, Хмельницкая, Ровенская), где-то – несколько сотен (Киев, Тернопольская, Закарпатская области).
Фото: Многие переселенцы хотят уехать подальше на запад страны (unsplash.com/oleh-morhun)
Свежих объявлений о размещении в западных областях немного – в большинстве предлагают место для одного-двух переселенцев. Попадаются варианты в городских квартирах и сельских домах с удобствами на улице. В большинстве – для мам с детьми. Но иногда жилье предлагают и одиноким женщинам постарше – в обмен на помощь по хозяйству и общение.
На сайте "Прихисток" объявлений с приметкой о сроках "до победы", "на неопределенный срок" - много.
"Живем в центре города, двухкомнатная квартира с раскладным диваном в зале, могу разместить 1-2 человека. Животные +. Квартира уютная, но старушка, стиралка, газовая колонка, микроволновка, папоротник. Выпьем китайского чая, посмотрим фильм на проекторе, разгрузим вас от лишнего напряжения, пока есть такая возможность", - написали хозяева квартиры в Ровно, которые предлагают жилье "до победы".
А в Шацке Волынской области на любой срок готовы принять семью с детьми в отдельную комнату частного дома с удобствами.
Кроме того, у переселенцев с востока после прибытия в Киев есть возможность перевести дух и у гостеприимных киевлян.
Например, в районе Позняки предлагается отдельная комната для семейной пары – "до победы". В Святошинском районе – комната в 2-комнатной квартире для кого-либо.
Фото: Обрести временный дом в безопасном месте переселенцам предлагают простые горожане (unsplash.com/marjan-blan-marjanblan)
На Лесном массиве также предлагают жилье для двоих "до победы":
"Отдельная комната без ремонта с выходом на балкон. Квартира с хозяйкой, тихий район. В квартире есть все удобства: горячая вода, газовая плита, двуспальная кровать (есть еще раскладное кресло), телевизор, стиральная машина, холодильник. Рядом лес, стадион, турники".
К слову, много предложений в Киеве с размещением в свободной комнате одного переселенца. Иногда предлагают жилье за присмотр за пожилым человеком.
На сайте "Допомагай" (shelter.dopomagai.org) есть также немало предложений для переселенцев пожить бесплатно или за оплату коммунальных услуг – преимущественно в селах разных областей. Хозяева готовы даже приобрести скот для переселенцев, которые решат "осесть" на год и обрабатывать огород для себя.
Если частные лица могут разместить у себя несколько человек, то для больших групп найти жилье намного сложнее. Тут к общей проблеме подключился и туристических сектор – владельцы детских комплексов и отелей готовы предоставить номера с удобствами для тех, кто бежит от войны.
Например, в Переяславе Киевской области предлагают разместить до 100 человек в детском оздоровительном комплексе. Срок – "на время войны".
Также одно из свежих предложений – поселить до 8 беженцев в мини-отеле в номерах со всеми удобствами в Затоке Одесской области.
В городе Хуст на Закарпатье - локации, куда весной туристы едут на цветение сакуры и в Долину нарциссов – предлагают разместить до 20 человек на период войны. Жилье обещают подыскать с помощью церквей, или поселить в общежитии, в детском саду.
Фото: Бесплатное жилье переселенцам предлагают и в туристических локациях (khust.tv)
Украинцы, которые готовы бесплатно поделиться кровом с беженцами, могут получить от государства небольшую компенсацию, которую можно потратить на оплату коммунальных услуг. Получить деньги могут совершеннолетние владельцы жилых помещений, которые размещают у себя внутренне перемещенных лиц.
Сумма помощи от государства – 14,77 гривен в сутки. За двоих переселенцев за 30 дней государство компенсирует 886 гривен.
Чтобы получить компенсацию, нужно:
Напомним, мы писали, что польский предприниматель выделил для украинцев целый коттеджный городок.