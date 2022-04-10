"Живіть до перемоги". Де та як українці пропонують безкоштовне житло для переселенців

Жителів східних областей закликають виїхати в більш безпечні регіони через загострення військових дій на сході країни. Віце-прем'єр Ірина Верещук заявила, що евакуюватися потрібно до нової фази війни – поки є така можливість.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, куди можуть переїхати українці з "гарячих точок", якщо вони не планують шукати прихистку в інших країнах, і яке безкоштовне розміщення пропонують наші співвітчизники.

"Сьогодні розстріляли колії, і ми поки повернулися додому"

На сторінці групи "Прихисток" у Facebook люди, які тікають від війни, намагаються знайти житло наперед, щоб їхати з дітьми не "в порожнечу". Українці зі східних регіонів часто цікавляться розміщенням глибоко на заході. Наприклад, люди пишуть такі прохання:

"Сім'я з Донецької області зніме будинок або квартиру на тривалий термін. Чистоту і порядок гарантуємо. Бажано-Івано-Франківська область. Або в Коломиї, допоможіть, будь ласка".

Деяким не відразу вдається виїхати хоч кудись. Наприклад, в іншому пості люди також намагалися домовитися про житло до евакуації.

"Сім'я з 4 осіб шукає тимчасове житло. Виїжджаємо сьогодні евакуаційним поїздом зі Слов'янська", - написала 7 квітня одна з мешканок Донецької області.

Фото: Пасажири на вокзалі Львова (gettyimages.com)

Їй запропонували безкоштовний варіант розміщення у Львівській області недалеко від кордону. У відповідь мешканка Слов'янська написала, що поки не вдалося виїхати.

"Сьогодні розстріляли колії, і ми повернулися додому поки що. Дуже вдячна, що відгукнулися", - пояснила вона ситуацію.

Чимало оголошень є про те, що шукають житло в будь-якому місці, і умови значення не мають:

"Підкажіть житло, будь ласка, для біженців з тимчасово окупованої території. Не важливо, яка область, не важливо, які умови. Дві мами з двома дітьми, і чоловік".

До слова, часто переселенці не просять надати житло безкоштовно, але багато жителів інших областей пропонують будинки без оплати. Також в коментарях волонтери пишуть телефони українських фермерів, які готові приймати біженців надовго і безкоштовно.

Де в Україні пропонують безкоштовне житло переселенцям

В Україні 25 лютого було створено сайт "Прихисток" (prykhystok.gov.ua) - комунікаційний майданчик для тих, хто хоче допомогти з житлом, і тих, хто його потребує.

На платформі можна вибрати область, в якій пропонується безкоштовне житло. У деяких регіонах таких оголошень близько двох тисяч (наприклад, Львівська, Хмельницька, Рівненська), десь - кілька сотень (Київ, Тернопільська, Закарпатська області).

Фото: багато переселенців хочуть виїхати подалі на захід країни (unsplash.com/oleh-morhun)

Свіжих оголошень про розміщення в західних областях небагато - здебільшого пропонують місце для одного-двох переселенців. Трапляються варіанти в міських квартирах і сільських будинках зі зручностями на вулиці. У більшості - для мам з дітьми. Але іноді житло пропонують і одиноким жінкам постарше - в обмін на допомогу по господарству і спілкування.

"Живіть у квартирі зі зручностями, скільки треба"

На сайті "Прихисток" оголошень з приміткою про терміни "до перемоги", "на невизначений термін" - багато.

"Живемо в центрі міста, двокімнатна квартира з розкладним диваном в залі, можу розмістити 1-2 людини. Тварина +. Квартира затишна, але старенька, пралка, газова колонка, мікрохвильовка, папороть. Вип'ємо китайського чаю, подивимося фільм на проекторі, розвантажимо вас від зайвого напруження, поки є така можливість", - написали господарі квартири в Рівному, які пропонують житло "до перемоги".

А в Шацьку Волинської області на будь-який термін готові прийняти сім'ю з дітьми в окрему кімнату приватного будинку зі зручностями.

Крім того, у переселенців зі Сходу після прибуття до Києва є можливість перевести дух і в гостинних киян.

Наприклад, в районі Позняки пропонується окрема кімната для сімейної пари - "до перемоги". У Святошинському районі - кімната в 2-кімнатній квартирі для будь-кого.

Фото: Знайти тимчасовий дім в безпечному місці переселенцям пропонують прості містяни (unsplash.com/marjan-blan-marjanblan)

На Лісовому масиві також пропонують житло для двох "до перемоги":

"Окрема кімната без ремонту з виходом на балкон. Квартира з господинею, тихий район. У квартирі є всі зручності: гаряча вода, газова плита, двоспальне ліжко (є ще розкладне крісло), телевізор, пральна машина, холодильник. Поруч ліс, стадіон, турніки".

До слова, багато пропозицій у Києві з розміщенням у вільній кімнаті одного переселенця. Іноді пропонують житло за догляд за літньою людиною.

На сайті "Допомагай" (shelter.dopomagai.org) є також чимало пропозицій для переселенців пожити безкоштовно або за оплату комунальних послуг - переважно в селах різних областей. Господарі готові навіть придбати худобу для біженців, які вирішать "осісти" на рік-два і обробляти город для себе.

До розселення підключаються "туризм" і церкви

Якщо приватні особи можуть розмістити у себе кілька людей, то для великих груп знайти житло набагато складніше. Тут до загальної проблеми підключився і туристичних сектор - власники дитячих комплексів і готелів готові надати номери зі зручностями для тих, хто втікає від війни.

Наприклад, у Переяславі Київської області пропонують розмістити до 100 осіб у дитячому оздоровчому комплексі. Термін - "на час війни".

Також одна зі свіжих пропозицій - поселити до 8 біженців в міні-готелі в номерах з усіма зручностями в Затоці Одеської області.

У місті Хуст на Закарпатті - локації, куди навесні туристи їдуть на цвітіння сакури і в Долину нарцисів – пропонують розмістити до 20 осіб на період війни. Житло обіцяють підшукати за допомогою церков, або поселити в гуртожитку, в дитячому садку.

Фото: Безкоштовне житло переселенцям пропонують і в туристичних локаціях (khust.tv)

Компенсація для надання житла для біженців

Українці, які готові безкоштовно поділитися дахом із біженцями, можуть отримати від держави невелику компенсацію, яку можна витратити на оплату комунальних послуг. Отримати гроші можуть повнолітні власники житлових приміщень, які розміщують у себе внутрішньо переміщених осіб.

Сума допомоги від держави - 14,77 гривень на добу. За двох переселенців за 30 днів держава компенсує 886 гривень.

Щоб отримати компенсацію, потрібно:

Зареєструвати своє житло на сайті prykhystok.gov.ua. Подати до місцевих органів самоврядування заяву та копії документів розміщених осіб – на наступний після заселення день. При виїзді переселенців з житла теж подати про це заяву. Звернутися до місцевої сільради або міськради для отримання грошової допомоги. Отримати гроші на карту в наступному місяці за умови відсутності заборгованості по комуналці.

Нагадаємо, ми писали, що польський підприємець виділив для українців ціле котеджне містечко.