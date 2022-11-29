Колти та житло для кожного. Як Європа готується до зимової хвилі біженців

Євросоюз готується до усіх сценаріїв із українськими біженцями взимку. Втім, аналітики припускають, що на рівень підтримки може зменшитися в міру зростання інфляції.

Як Європа готується приймати нову хвилю біженців з України, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на Al Jazeera.

ЄС збільшує потужності прийому біженців

Минулого тижня атаки по всій країні були спрямовані на критичну інфраструктуру, знищені електро- та водопостачання в кількох містах, включаючи Київ.

"Український народ через варварську терористичну атаку на цивільну інфраструктуру країни може зустріти цю зиму без електрики, а в багатьох місцях і без водопроводу", – заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, ЄС продовжуватиме підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно".

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб вразити Росію там, де їй боляче, щоб ще більше притупити її здатність вести війну з Україною", – відзначила вона.

Від початку війни понад 11 мільйонів українців в’їхали до Європейського Союзу, який швидко запропонував притулок через свою тимчасову схему захисту. Згідно з директивою, українці можуть користуватися медичними послугами та житлом, а також вільно працювати в ЄС до 2024 року.

Фото: Українці в Польщі (gettyimages.com)

За словами речниці Комісії ЄС з питань внутрішніх справ Анітти Хіппер, Європа готова до будь-якого сценарію.

"Через платформу солідарності блоку Єврокомісія постійно обговорює план на випадок надзвичайних ситуацій з державами-членами та асоційованими країнами Шенгенської угоди. Ми вже досягли значного прогресу у збільшенні пропускної спроможності та забезпеченні того, щоб пункти прийому були добре обладнані на зиму", – сказала вона.

До розселення людей залучатимуть приватні організації

Українські біженці після прибуття в Європу стикнулися із адміністративними проблемами. У деяких країнах директива ЄС про тимчасовий захист передбачає мати адресу під час подачі документів, як у Бельгії. Останнім часом все більшій кількості людей важко знайти житло у приймаючих сім'ях, і це перешкоджає їм скористатися тимчасовим захистом.

Анітта Хіппер зазначає, що ще в липні Єврокомісія запустила ініціативу "Безпечні домівки", щоб допомогти країнам ЄС забезпечити житло для українців.

"Хоча ми ще не бачили величезної кількості людей, які прибувають з України з початком зими, ми продовжуємо координацію з приватними та міжнародними організаціями, щоб забезпечити можливість кожному скористатися житлом і швидко оформити документи на тимчасовий захист", – пояснила вона.

Фото: Українські біженці в аеропорту Берліна (gettyimages.com)

Які ще кроки готує ЄС для нових біженців

Згідно з останнім звітом Управління ООН у справах біженців, у програмі тимчасового захисту ЄС зареєструвалися 4,8 мільйона біженців з України. Найбільшу кількість прихистила Польща.

ЄС також виділив 523 мільйони євро гуманітарної допомоги Україні та пообіцяв надалі підтримувати сусідні з Україною країни: Чехію, Молдову, Польщу та Словаччину.

Сильна підтримка України та сусідніх країн, швидше за все, означатиме, що менше людей подорожуватимуть далі на захід – у Францію чи Німеччину.

"Тож тут також є трохи власного інтересу. Але загалом, коли йдеться про українських біженців, є загальноєвропейська підтримка", – зазначив директор Центру змішаної міграції в Женеві Брем Фроус.

25 листопада міністри внутрішніх справ ЄС обговорювали у Брюсселі питання міграції вздовж усіх міграційних маршрутів, у тому числі з України.

"Що б не збиралася Росія чинити щодо міграції, ми відповімо повною підтримкою українців та людей інших національностей, які постраждали від дій Путіна", –сказала речниця Комісії ЄС з питань внутрішніх справ.

Нагадаємо, ми писали, скільки українців перетнуло кордон через загрозу блекауту.