Паніки немає. Скільки українців перетнуло кордон через загрозу блекауту

Попри те, що Росія продовжує ракетний терор проти України та атакує цивільну інфраструктуру, не дивлячись на триваючі відключення світла та чутки про тривалий блекаут, українці не поспішають виїздити з країни.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на аналітичні дані, отримані від компанії Gremi Personal. Фахівці проаналізували дані за останні 42 дні щодо виїздів з України у період з 10 жовтня (перший день ракетних ударів по електростанціях та інших критично важливих об'єктах) по 21 листопада.

"Аналіз оприлюднених щоденно даних прикордонної служби Польщі (Straż Graniczna) показує, що паніки серед українців немає. За вказаний період з України до Польщі виїхало 996,8 тисяч громадян України, у той час, як повернулися з Польщі в Україну 963,9 тисяч. Тобто, перевищення потоку у бік Польщі — усього 32,9 тис громадян", — говориться у публікації.

Упродовж останнього тижня значних міграційних потоків також не фіксують: 172,8 тисяч українців перетнули україно-польський кордон, а у зворотному напрямку заїхало 174,2 тисячі українців.

Фото: Аналітики не бачать масового напливу українців за кордон (Getty Images)

Російський диктатор хоче викликати паніку як серед українців, поляків, так і в Європі загалом. Але українці – сильна нація, ніхто не тікає лише тому, що хтось погрожує йому зброєю, пояснила цю тенденцію Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації цієї компанії.

"Ми тримаємо руку на пульсі та не виключаємо, що ситуація може змінитися із посиленням морозів, інтенсифікацією обстрілів, погіршенням ситуації з постачанням води, опалення та електроенергії. Але вже зрозуміло, що ті українці, які залишилися в Україні, ймовірно, зимуватимуть вдома", — відзначила вона.

Аналітики компанії не бачать масового напливу українців за кордон. Однак стверджують, що серед українців росте попит на роботу за кордоном. Так, наші співвітчизники влаштовуються у Польщі на роботу і починають оплачувати житло самостійно.

Тим часом у Держприкордонслужбі розповіли РБК-Україна, чи досі можна виїхати з України за внутрішнім паспортом.